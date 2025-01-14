Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать

Дополнительные секции светофоров с указателями направления стали незаменимыми помощниками на перекрёстках, значительно упрощая движение. Однако их работа часто вызывает вопросы у водителей. Один из ключевых моментов — разрешён ли поворот направо, если основной зелёный сигнал горит, а стрелка не активна. Разберёмся, что говорят об этом Правила дорожного движения (ПДД).
Секции с указателями направления имеют два состояния:
На первый взгляд всё просто, но реальные ситуации на дороге часто приводят к путанице. Особенно это касается моментов, когда основной зелёный сигнал горит, а дополнительная стрелка не активна.
Согласно пункту 6.4 ПДД, контурные стрелки на основном зелёном сигнале указывают дополнительные направления движения, которые регулируются другими секциями светофора.
Водитель не имеет права поворачивать направо. Он обязан остановиться перед стоп-линией и ждать, пока загорится зелёная стрелка в дополнительной секции.
В этом случае водитель может двигаться в любом направлении, включая поворот направо. Правило действует, даже если дополнительная секция не включена.
Основная причина путаницы — несоответствие между ожиданиями водителей и реальными правилами. Когда основной сигнал горит зелёным, это воспринимается как универсальное разрешение на движение. Но если появляется красная стрелка в дополнительной секции, она однозначно запрещает поворот, несмотря на наличие зелёного основного сигнала.
Чёткое понимание работы дополнительных стрелок помогает водителям избегать ошибок, обеспечивать безопасность и не создавать заторов на перекрёстках.
Светофо́р (от свет + греч. φορέας "несущий") — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.
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