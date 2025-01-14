Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать

2:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Дополнительные секции светофоров с указателями направления стали незаменимыми помощниками на перекрёстках, значительно упрощая движение. Однако их работа часто вызывает вопросы у водителей. Один из ключевых моментов — разрешён ли поворот направо, если основной зелёный сигнал горит, а стрелка не активна. Разберёмся, что говорят об этом Правила дорожного движения (ПДД).

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светофор

Как работают дополнительные стрелки

Секции с указателями направления имеют два состояния:

Горит зелёная стрелка : движение в указанном направлении разрешено.

: движение в указанном направлении разрешено. Стрелка отключена или горит красным: движение в этом направлении запрещено.

На первый взгляд всё просто, но реальные ситуации на дороге часто приводят к путанице. Особенно это касается моментов, когда основной зелёный сигнал горит, а дополнительная стрелка не активна.

Что говорят ПДД

Согласно пункту 6.4 ПДД, контурные стрелки на основном зелёном сигнале указывают дополнительные направления движения, которые регулируются другими секциями светофора.

Пример 1: стрелка не активна, основной сигнал — зелёный с направлением прямо и налево.

Водитель не имеет права поворачивать направо. Он обязан остановиться перед стоп-линией и ждать, пока загорится зелёная стрелка в дополнительной секции.

Пример 2: стрелка не активна, основной сигнал — просто зелёный (без стрелок).

В этом случае водитель может двигаться в любом направлении, включая поворот направо. Правило действует, даже если дополнительная секция не включена.

Почему возникают сложности

Основная причина путаницы — несоответствие между ожиданиями водителей и реальными правилами. Когда основной сигнал горит зелёным, это воспринимается как универсальное разрешение на движение. Но если появляется красная стрелка в дополнительной секции, она однозначно запрещает поворот, несмотря на наличие зелёного основного сигнала.

Ключевые моменты для водителей

Обращайте внимание на дополнительные секции: их сигналы могут изменить стандартное понимание движения. Красная стрелка всегда запрещает движение в указанном направлении: даже если основной сигнал горит зелёным. При зелёном основном сигнале без стрелок поворот направо разрешён, если только в дополнительной секции не активен красный сигнал.

Чёткое понимание работы дополнительных стрелок помогает водителям избегать ошибок, обеспечивать безопасность и не создавать заторов на перекрёстках.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας "несущий") — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

