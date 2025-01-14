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Эта секретная кнопка решит проблему со стеклами вашего авто

1:57
Авто

Современные автомобили скрывают множество полезных функций, о которых водители даже не догадываются. Производители, стремясь к минимализму, часто внедряют скрытые опции, доступ к которым не всегда очевиден. Одна из таких функций — возможность поднять стекла без включения зажигания. Владелец автошколы раскрыл этот полезный лайфхак в интервью порталу njcar. ru.

Окно в машине
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окно в машине

Почему такие функции скрыты

Если бы все доступные функции автомобиля управлялись кнопками на передней панели, она была бы заполнена элементами управления. Чтобы избежать перегрузки, производители прячут менее востребованные возможности, а водители нередко обнаруживают их случайно или из инструкций, которые читают далеко не все. Некоторые новшества, как правило, вообще не упоминаются в руководствах.

Ситуация: стекла и выключенное зажигание

Одна из распространенных проблем — необходимость поднять стекла, когда зажигание уже выключено. Обычно для этого приходится вставлять ключ и включать зажигание. Особенно это неудобно для пассажиров, если водитель уже вышел, а внезапный снег или дождь застал их врасплох.

Как работает секретная функция

Большинство современных автомобилей оснащены скрытой функцией, позволяющей поднимать стекла без ключа. Вот как это сделать:

  1. Зажмите обе передние кнопки стеклоподъемников в верхнем положении.
  2. Удерживайте кнопки несколько секунд, пока не начнется движение стекол.
  3. Не отпускайте кнопки, пока стекла полностью не поднимутся.

Важно помнить: на некоторых моделях автомобилей автоматический режим может не сработать, если кнопки отпустить раньше времени.

Эта функция станет настоящим спасением в непредвиденных ситуациях, поэтому стоит запомнить, как ей пользоваться.

Уточнения

Электростеклоподъёмник — устройство в автомобиле, позволяющее закрывать боковые стёкла дверей (которые при их открытии обычно прячутся внутрь двери) без усилий, нажатием на кнопку.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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