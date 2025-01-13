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К 2030 году электрокары захватят российские дороги: амбициозный план производства

2:46
Авто

К 2030 году в России планируется почти семикратное увеличение производства электромобилей и гибридов. Согласно новому плану, объем выпуска должен вырасти с 8 тысяч единиц в 2024 году до 54,25 тысячи. Эти данные отражены в едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года с перспективой до 2036 года.

Tesla на зарядке
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla на зарядке

Технологическая независимость — ключевая цель

Одной из стратегических задач является повышение уровня технологической независимости в производстве универсальных модульных платформ. Сейчас этот показатель составляет 44%, но к 2030 году его планируют довести до 80%. Для этого предусмотрен ряд шагов, включая запуск пилотных проектов по созданию отечественных автомобилей на унифицированных платформах, а также развитие серийного производства узлов и агрегатов для автомобилей и спецтехники.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков прокомментировал ситуацию:

В 2021 году была утверждена "Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации до 2030 года".

Она предполагала выпуск 25 тысяч единиц электротранспорта к 2024 году и достижение 10% доли электромобилей от общего объема производства к 2030 году.

Однако, по словам Кадакова, реализация концепции вызывает вопросы.

"На дворе 2025 год, а прежние планы явно не сработали. Если взять за основу новые показатели — 54 тысячи машин к 2030 году — то доля электромобилей составит лишь 10%. Это означает, что общий объем производства автомобилей должен быть всего 540 тысяч единиц, что явно противоречит фактическим данным", — отметил эксперт.

Что будет сделано для достижения цели

Для выполнения поставленных задач предусмотрены следующие меры:

  • Разработка и запуск отечественных автомобилей на унифицированных модульных платформах.
  • Создание серийных производств деталей для электромобилей.
  • Повышение локализации производства, чтобы минимизировать зависимость от импортных технологий.

Россия делает ставку на укрепление позиций в производстве электромобилей, но достижение этих амбициозных целей потребует четкой реализации планов и устранения текущих проблем.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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