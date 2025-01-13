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Возможно ли возвращение легендарных итальянских внедорожников

1:59
Авто

Среди поклонников ретро-автомобилей появилась надежда: дизайнеры представили современные концепции культовых итальянских внедорожников Alfa Romeo Matta и Fiat Campagnola. Эти машины, вдохновлённые Jeep Wrangler, возвращают нас в золотую эпоху автомобилей.

Fiat Campagnola 1
Фото: commons.wikimedia.org by Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Fiat Campagnola 1

Alfa Romeo Matta: легенда в новом обличии

В 1951 году на свет появилась Alfa Romeo Matta — компактный внедорожник, созданный для военных нужд. Машина оснащалась 1,9-литровым двигателем с мощностью 65 л.с. и завоевала популярность благодаря своей надёжности.

Современная концепция, разработанная студией Tommaso D’Amico, сохранила основные черты оригинала. За основу взята платформа Jeep Wrangler, а дизайн объединил дух прошлого с новейшими технологиями.

Fiat Campagnola: второе дыхание

Fiat Campagnola производился с 1951 по 1987 годы и был вдохновлён культовым Jeep Willys. Этот внедорожник стал символом практичности и силы благодаря 2,0-литровому двигателю от Fiat 132.

Новая версия выглядит стильно и современно. В проекте дизайнеры сохранили минимализм, добавив светодиодные фары, улучшенные материалы интерьера и лёгкие изменения в кузове. Основа, как и у Matta, взята от Jeep Wrangler.

Будущее или мечта

Несмотря на то, что проекты вызвали бурный интерес, их серийное производство пока маловероятно. Главной преградой является конкуренция с Jeep, ведь обе модели используют платформу Wrangler. Тем не менее, концепты наглядно демонстрируют, как классика может гармонично соединяться с современностью.

Уточнения

Fiat Campagnola — автомобиль повышенной проходимости, выпускавшийся компанией Fiat с 1953 по 1971 год. В 1974 году автомобиль был модернизирован.

Alfa Romeo 1900M Matta — лёгкий многоцелевой полноприводный (4 × 4) автомобиль, серийно выпускавшийся компанией Alfa Romeo в начале 1950-х годов для нужд Итальянской армии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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