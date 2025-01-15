Ошибка с давлением в шинах, которая может стоить вам управляемости

Зима предъявляет особые требования к состоянию автомобиля, и давление в шинах играет ключевую роль в обеспечении безопасности и экономичности. Эксперты Pravda.Ru объяснили, почему контроль давления в холодное время года особенно важен.
С понижением температуры давление в шинах снижается: на каждые 8 °C оно уменьшается примерно на 0,1 атмосферы. Например, если летом давление составляло 2,4 атмосферы при +20 °C, то при -20 °C оно может упасть до 1,9 атмосферы. Это приводит к:
Лучшее время для проверки — утром, до начала поездки, когда шины ещё холодные. Это обеспечивает точные данные.
Коррекция давления: Зимой рекомендуется повысить давление на 0,2–0,3 атмосферы выше летних значений. Это компенсирует падение давления из-за холода и улучшает управляемость.
Для длительных поездок или высоких скоростей увеличьте давление на 0,2 бара, чтобы снизить деформацию шин.
Осторожность с перекачкой: чрезмерное давление уменьшает площадь контакта шин с дорогой, ухудшает сцепление и увеличивает износ.
Эксперты советуют проверять давление в шинах не реже одного раза в неделю. Это особенно важно зимой, так как разница в давлении между шинами может серьёзно ухудшить управляемость, особенно на скользких дорогах.
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