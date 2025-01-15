Ошибка с давлением в шинах, которая может стоить вам управляемости

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Зима предъявляет особые требования к состоянию автомобиля, и давление в шинах играет ключевую роль в обеспечении безопасности и экономичности. Эксперты Pravda.Ru объяснили, почему контроль давления в холодное время года особенно важен.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Зимняя резина

Почему давление падает при низких температурах

С понижением температуры давление в шинах снижается: на каждые 8 °C оно уменьшается примерно на 0,1 атмосферы. Например, если летом давление составляло 2,4 атмосферы при +20 °C, то при -20 °C оно может упасть до 1,9 атмосферы. Это приводит к:

Увеличению износа шин.

Ухудшению сцепления с дорогой.

Росту расхода топлива.

Как правильно проверять давление

Лучшее время для проверки — утром, до начала поездки, когда шины ещё холодные. Это обеспечивает точные данные.

Коррекция давления: Зимой рекомендуется повысить давление на 0,2–0,3 атмосферы выше летних значений. Это компенсирует падение давления из-за холода и улучшает управляемость.

Для длительных поездок или высоких скоростей увеличьте давление на 0,2 бара, чтобы снизить деформацию шин.

Осторожность с перекачкой: чрезмерное давление уменьшает площадь контакта шин с дорогой, ухудшает сцепление и увеличивает износ.

Как часто проверять давление

Эксперты советуют проверять давление в шинах не реже одного раза в неделю. Это особенно важно зимой, так как разница в давлении между шинами может серьёзно ухудшить управляемость, особенно на скользких дорогах.