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Лучшие спортивно-туристические мотоциклы 2025 года

5:01
Авто

Спортивно-туристические мотоциклы — это идеальное сочетание динамики спортивных байков и комфорта туристических моделей. Они созданы для тех, кто ценит скорость, управляемость и возможность путешествовать на большие расстояния. Представляем топ-10 лучших моделей 2025 года, которые подходят для дальних поездок и активного отдыха.

мотоцикл
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мотоцикл

1. Kawasaki Versys 650

Модель 2022 года остаётся актуальной благодаря обновлённому 649-кубовому параллельному твин-двигателю мощностью 66 л.с. и крутящему моменту 61 Н·м при 7000 об/мин. Мотоцикл весит 217 кг, высота сиденья составляет 845 мм, а объём бака — 21 литр. Оснащён TFT-дисплеем, системой контроля тяги KTRC, светодиодным освещением и функцией подключения смартфона. Идеальный выбор для тех, кто ценит универсальность.

2. Yamaha Tracer 7

Tracer 7 оборудован 689-кубовым двигателем мощностью 72 л.с. с крутящим моментом 67 Н·м. Весит 197 кг, высота сиденья — 835 мм, а объём бака — 17 литров. Последние обновления включают новые тормоза, улучшенную подвеску, 5-дюймовый TFT-дисплей и Bluetooth-соединение. Версия GT добавляет удобные кофры и более прочное ветровое стекло, что делает его идеальным для долгих путешествий.

3. Yamaha Tracer 9 GT

Оснащённый 890-кубовым трёхцилиндровым двигателем мощностью 117 л.с. и крутящим моментом 93 Н·м, этот мотоцикл весит 220 кг, имеет высоту сиденья 810 мм и бак объёмом 19 литров. Версия GT+ включает полуактивную подвеску, адаптивный круиз-контроль и интегрированную систему торможения, предлагая высокий уровень комфорта и технологий.

4. Suzuki GSX-S1000GT

С двигателем объёмом 999 куб. см мощностью 150 л.с., Suzuki GSX-S1000GT создан для тех, кто хочет максимальную производительность в сочетании с комфортом. Мотоцикл обладает чётким управлением и стильным дизайном, а его оснащение идеально подходит для длительных поездок.

5. BMW R 1250 RS

BMW R 1250 RS оснащён оппозитным двигателем мощностью 136 л.с. с технологией ShiftCam, обеспечивающей плавное распределение мощности. Комфортная посадка и современные системы безопасности делают его идеальным выбором для туристических поездок на высоких скоростях.

6. Ducati Multistrada V2

Эта модель сочетает спортивный характер Ducati с туристической практичностью. 937-кубовый двигатель выдаёт 113 л.с. Мотоцикл лёгок в управлении благодаря усовершенствованной подвеске и высокотехнологичным системам, таким как круиз-контроль и режимы езды.

7. Triumph Tiger Sport 660

Triumph предлагает лёгкий и манёвренный Tiger Sport 660 с трёхцилиндровым двигателем на 80 л.с. Мотоцикл весит 206 кг, обладает удобной эргономикой и отличным набором опций для туристов, включая защиту от ветра и просторные кофры.

8. KTM 1290 Super Duke GT

Этот австрийский мотоцикл впечатляет своим мощным двигателем на 175 л.с. и лёгким весом. Отличный вариант для опытных байкеров, которые хотят сочетать скорость, манёвренность и комфорт на дальних дистанциях.

9. Honda NT1100

Honda NT1100 создана для тех, кто ищет сбалансированный мотоцикл. Двигатель мощностью 101 л.с., удобная посадка и вместительные кофры делают эту модель популярным выбором для путешественников.

10. Kawasaki Ninja H2 SX

Этот мотоцикл — флагман линейки Kawasaki. С двигателем, оснащённым турбонаддувом, Ninja H2 SX предлагает потрясающую мощность и оснащение, включая современные системы помощи водителю и круиз-контроль.

Уточнения

Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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