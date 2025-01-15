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Всё, что нужно знать об удалении катализатора, чтобы не пожалеть

1:44
Авто

Удаление катализатора часто воспринимается как способ повысить мощность автомобиля и снизить расход топлива. Однако эксперты предупреждают: такая модификация может привести к серьёзным проблемам с двигателем.

Механик на СТО чинит машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Механик на СТО чинит машину

Основные причины удаления катализатора

Катализатор чаще всего удаляют в двух случаях:

  1. Когда он повреждён и требует замены.
  2. В попытке улучшить характеристики автомобиля: снизить расход топлива и увеличить мощность.

Однако удаление этой детали нарушает заводскую конструкцию автомобиля, что может стать причиной отказа в прохождении техосмотра.

Как удаление катализатора влияет на двигатель

  1. Повышение расхода масла.
    Современные двигатели спроектированы для работы с катализатором. Его отсутствие может привести к тому, что в выхлопную систему будет выбрасываться больше масла. Это создаёт риск масляного голодания, а в дальнейшем — поломки двигателя.
  2. Усиление выхлопного звука и запаха.
    Удаление катализатора делает выхлоп громче и может привести к проникновению неприятных запахов в салон автомобиля.
  3. Проблемы с электроникой.
    Даже после перепрошивки и установки "обманки" может увеличиться вероятность появления ошибки Check Engine, что сигнализирует о нарушениях в работе двигателя.

Рекомендации специалистов

Эксперты советуют:

  • Регулярно следить за уровнем масла в двигателе после удаления катализатора.
  • Заменять катализатор при его повреждении, а не удалять, чтобы сохранить стабильную работу двигателя.
  • Не пренебрегать заводскими рекомендациями и конструктивными особенностями автомобиля.

Уточнения

Каталити́ческий конвертер нейтрализатор — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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