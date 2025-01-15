Всё, что нужно знать об удалении катализатора, чтобы не пожалеть

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Удаление катализатора часто воспринимается как способ повысить мощность автомобиля и снизить расход топлива. Однако эксперты предупреждают: такая модификация может привести к серьёзным проблемам с двигателем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Основные причины удаления катализатора

Катализатор чаще всего удаляют в двух случаях:

Когда он повреждён и требует замены. В попытке улучшить характеристики автомобиля: снизить расход топлива и увеличить мощность.

Однако удаление этой детали нарушает заводскую конструкцию автомобиля, что может стать причиной отказа в прохождении техосмотра.

Как удаление катализатора влияет на двигатель

Повышение расхода масла.

Современные двигатели спроектированы для работы с катализатором. Его отсутствие может привести к тому, что в выхлопную систему будет выбрасываться больше масла. Это создаёт риск масляного голодания, а в дальнейшем — поломки двигателя. Усиление выхлопного звука и запаха.

Удаление катализатора делает выхлоп громче и может привести к проникновению неприятных запахов в салон автомобиля. Проблемы с электроникой.

Даже после перепрошивки и установки "обманки" может увеличиться вероятность появления ошибки Check Engine, что сигнализирует о нарушениях в работе двигателя.

Рекомендации специалистов

Эксперты советуют:

Регулярно следить за уровнем масла в двигателе после удаления катализатора.

Заменять катализатор при его повреждении, а не удалять, чтобы сохранить стабильную работу двигателя.

Не пренебрегать заводскими рекомендациями и конструктивными особенностями автомобиля.

Уточнения

Каталити́ческий конвертер нейтрализатор — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.



