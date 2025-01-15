Всё, что нужно знать об удалении катализатора, чтобы не пожалеть

Удаление катализатора часто воспринимается как способ повысить мощность автомобиля и снизить расход топлива. Однако эксперты предупреждают: такая модификация может привести к серьёзным проблемам с двигателем.
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Механик на СТО чинит машину
Основные причины удаления катализатора
Катализатор чаще всего удаляют в двух случаях:
Когда он повреждён и требует замены.
В попытке улучшить характеристики автомобиля: снизить расход топлива и увеличить мощность.
Однако удаление этой детали нарушает заводскую конструкцию автомобиля, что может стать причиной отказа в прохождении техосмотра.
Как удаление катализатора влияет на двигатель
Повышение расхода масла. Современные двигатели спроектированы для работы с катализатором. Его отсутствие может привести к тому, что в выхлопную систему будет выбрасываться больше масла. Это создаёт риск масляного голодания, а в дальнейшем — поломки двигателя.
Усиление выхлопного звука и запаха. Удаление катализатора делает выхлоп громче и может привести к проникновению неприятных запахов в салон автомобиля.
Проблемы с электроникой. Даже после перепрошивки и установки "обманки" может увеличиться вероятность появления ошибки Check Engine, что сигнализирует о нарушениях в работе двигателя.
Рекомендации специалистов
Эксперты советуют:
Регулярно следить за уровнем масла в двигателе после удаления катализатора.
Заменять катализатор при его повреждении, а не удалять, чтобы сохранить стабильную работу двигателя.
Не пренебрегать заводскими рекомендациями и конструктивными особенностями автомобиля.
Уточнения
Каталити́ческий конвертернейтрализатор — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.