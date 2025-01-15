Коммунальные службы повредили авто? Как добиться справедливости

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Зимой парковки становятся настоящим испытанием для водителей. Скользкие дороги, плохая видимость и сугробы часто приводят к повреждениям автомобилей. Но как правильно действовать, если вы обнаружили свою машину с царапинами или вмятинами? Советы эксперта помогут разобраться.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain зимняя парковка

Повреждения от другого водителя

На парковке другой водитель мог случайно задеть вашу машину. Руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой, подчёркивает, что такие случаи считаются дорожно-транспортным происшествием.

Что делать виновнику

Водитель обязан оставаться на месте и не покидать место аварии. Оставить номер телефона и уехать — это нарушение ПДД.

Если виновник скрылся:

Срочно вызовите сотрудников ГАИ.

Сделайте фотографии повреждений и зафиксируйте обстановку на видео.

Без виновника ДТП получить возмещение по ОСАГО будет невозможно.

Если виновник на месте:

Уточните наличие страховки у другого водителя.

Зафиксируйте повреждения и вызовите сотрудников ГАИ для оформления ДТП.

Подготовьте документы всех участников аварии.

Повреждения из-за коммунальных служб

Иногда повреждения возникают по вине коммунальных служб — например, при уборке снега.

Соберите доказательства:

Сфотографируйте повреждения и окружающую обстановку.

Найдите свидетелей, которые подтвердят, что ущерб нанесли коммунальщики.

Свяжитесь с управляющей компанией или подрядчиком:

Предоставьте доказательства и узнайте, как подать заявление на возмещение ущерба.

Уточнения

Парко́вка — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.



