Коммунальные службы повредили авто? Как добиться справедливости

Зимой парковки становятся настоящим испытанием для водителей. Скользкие дороги, плохая видимость и сугробы часто приводят к повреждениям автомобилей. Но как правильно действовать, если вы обнаружили свою машину с царапинами или вмятинами? Советы эксперта помогут разобраться.
На парковке другой водитель мог случайно задеть вашу машину. Руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой, подчёркивает, что такие случаи считаются дорожно-транспортным происшествием.
Водитель обязан оставаться на месте и не покидать место аварии. Оставить номер телефона и уехать — это нарушение ПДД.
Иногда повреждения возникают по вине коммунальных служб — например, при уборке снега.
Соберите доказательства:
Свяжитесь с управляющей компанией или подрядчиком:
Предоставьте доказательства и узнайте, как подать заявление на возмещение ущерба.
Парко́вка — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.
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