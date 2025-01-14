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Реальные истории провалов: как название убивает продажи авто

2:48
Авто

Одни и те же модели автомобилей могут называться совершенно по-разному в разных уголках мира. Если в России привычны названия Golf, Camry или Prius, то те же автомобили в других странах могут называться Rabbit, Aurion или Aqua. Причины этого кроются в маркетинговых стратегиях, культурных различиях и юридических ограничениях.

Подземная парковка
Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подземная парковка

Культурные особенности

Одной из главных причин различий в названиях является влияние культурного контекста.

Пример Chevrolet Nova. В испаноязычных странах название модели ассоциировалось с выражением no va ("не едет"), что негативно повлияло на продажи. Автомобиль был переименован в Caribe, что улучшило его восприятие и успех на рынке.

Локализация для аудитории

Автопроизводители часто адаптируют названия моделей, чтобы вызвать у местных покупателей положительные эмоции.

Honda Fit и Honda Jazz. В Японии и Америке компактный автомобиль продаётся как Honda Fit, подчёркивая практичность. В Европе и других регионах он известен как Honda Jazz, что создаёт ассоциацию с энергией и музыкальностью.

Стратегия "местного бренда"

Чтобы укрепить доверие местных покупателей, компании иногда используют названия, которые ближе к культуре региона.

  • Renault Koleos в Южной Корее. На этом рынке автомобиль продавался как Renault Samsung QM5, подчёркивая связь с популярным корейским брендом Samsung.
  • Chevrolet Lacetti и Daewoo Gentra. На некоторых рынках модель переименовали, чтобы подчеркнуть её происхождение от корейского бренда Daewoo.

Разделение версий

Некоторые модели получают разные названия для обозначения различных модификаций.

Porsche 718 Boxster и 718 Cayman. Хотя эти автомобили используют одну платформу, разные названия подчёркивают различия в типах кузова и целевой аудитории.

Юридические ограничения

Проблемы с правами на торговую марку также заставляют автопроизводителей менять названия.

Volkswagen Golf в Северной Америке. Здесь автомобиль был переименован в Rabbit, так как название Golf уже использовалось для другой модели.

Когда название становится проблемой

Иногда неудачно выбранное имя может негативно сказаться на продажах.

  • Fiat Uno. На финском языке Uno означает "кретин", что вызвало сложности с продвижением модели.
  • Mitsubishi Pajero. В Латинской Америке название оказалось нецензурным, и его заменили на Montero.

Уточнения

Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Более кратко, маркетинг — деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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