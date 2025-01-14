Реальные истории провалов: как название убивает продажи авто

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Одни и те же модели автомобилей могут называться совершенно по-разному в разных уголках мира. Если в России привычны названия Golf, Camry или Prius, то те же автомобили в других странах могут называться Rabbit, Aurion или Aqua. Причины этого кроются в маркетинговых стратегиях, культурных различиях и юридических ограничениях.

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземная парковка

Культурные особенности

Одной из главных причин различий в названиях является влияние культурного контекста.

Пример Chevrolet Nova. В испаноязычных странах название модели ассоциировалось с выражением no va ("не едет"), что негативно повлияло на продажи. Автомобиль был переименован в Caribe, что улучшило его восприятие и успех на рынке.

Локализация для аудитории

Автопроизводители часто адаптируют названия моделей, чтобы вызвать у местных покупателей положительные эмоции.

Honda Fit и Honda Jazz. В Японии и Америке компактный автомобиль продаётся как Honda Fit, подчёркивая практичность. В Европе и других регионах он известен как Honda Jazz, что создаёт ассоциацию с энергией и музыкальностью.

Стратегия "местного бренда"

Чтобы укрепить доверие местных покупателей, компании иногда используют названия, которые ближе к культуре региона.

Renault Koleos в Южной Корее. На этом рынке автомобиль продавался как Renault Samsung QM5, подчёркивая связь с популярным корейским брендом Samsung.

Chevrolet Lacetti и Daewoo Gentra. На некоторых рынках модель переименовали, чтобы подчеркнуть её происхождение от корейского бренда Daewoo.

Разделение версий

Некоторые модели получают разные названия для обозначения различных модификаций.

Porsche 718 Boxster и 718 Cayman. Хотя эти автомобили используют одну платформу, разные названия подчёркивают различия в типах кузова и целевой аудитории.

Юридические ограничения

Проблемы с правами на торговую марку также заставляют автопроизводителей менять названия.

Volkswagen Golf в Северной Америке. Здесь автомобиль был переименован в Rabbit, так как название Golf уже использовалось для другой модели.

Когда название становится проблемой

Иногда неудачно выбранное имя может негативно сказаться на продажах.

Fiat Uno. На финском языке Uno означает "кретин", что вызвало сложности с продвижением модели.

Mitsubishi Pajero. В Латинской Америке название оказалось нецензурным, и его заменили на Montero.

Уточнения

Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Более кратко, маркетинг — деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли.



