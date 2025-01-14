Реальные истории провалов: как название убивает продажи авто

Одни и те же модели автомобилей могут называться совершенно по-разному в разных уголках мира. Если в России привычны названия Golf, Camry или Prius, то те же автомобили в других странах могут называться Rabbit, Aurion или Aqua. Причины этого кроются в маркетинговых стратегиях, культурных различиях и юридических ограничениях.
Одной из главных причин различий в названиях является влияние культурного контекста.
Пример Chevrolet Nova. В испаноязычных странах название модели ассоциировалось с выражением no va ("не едет"), что негативно повлияло на продажи. Автомобиль был переименован в Caribe, что улучшило его восприятие и успех на рынке.
Автопроизводители часто адаптируют названия моделей, чтобы вызвать у местных покупателей положительные эмоции.
Honda Fit и Honda Jazz. В Японии и Америке компактный автомобиль продаётся как Honda Fit, подчёркивая практичность. В Европе и других регионах он известен как Honda Jazz, что создаёт ассоциацию с энергией и музыкальностью.
Чтобы укрепить доверие местных покупателей, компании иногда используют названия, которые ближе к культуре региона.
Некоторые модели получают разные названия для обозначения различных модификаций.
Porsche 718 Boxster и 718 Cayman. Хотя эти автомобили используют одну платформу, разные названия подчёркивают различия в типах кузова и целевой аудитории.
Проблемы с правами на торговую марку также заставляют автопроизводителей менять названия.
Volkswagen Golf в Северной Америке. Здесь автомобиль был переименован в Rabbit, так как название Golf уже использовалось для другой модели.
Иногда неудачно выбранное имя может негативно сказаться на продажах.
Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Более кратко, маркетинг — деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.