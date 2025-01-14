Чёрные точки на стекле авто: для чего они нужны

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На лобовом и заднем стекле автомобилей часто можно заметить чёрные точки и полосы, которые называются фриттами. Это не просто декоративный элемент — они выполняют важные функции, обеспечивая практичность, безопасность и эстетику.

Фото: flickr. com by wakanmuri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Облака в лобовом стекле автомобиля

Защита герметика

Фритты предотвращают разрушение герметика, удерживающего стекло.

УФ-защита: Триплекс, из которого делают автомобильные стёкла, пропускает до 20% ультрафиолетовых лучей, что может разрушить герметик. Фритты защищают пастообразный состав от солнечных лучей, продлевая его срок службы.

Улучшение сцепления: Шероховатая структура фриттов усиливает адгезию герметика, обеспечивая надёжную фиксацию стекла. Без этого стекло может выпасть под нагрузкой.

Устранение оптических искажений

Изогнутая форма лобового стекла создаёт оптические искажения, похожие на эффект линзы. Это приводит к появлению бликов, отвлекающих водителя.

Фритты сглаживают переход от края стекла к его центру, устраняя искажения и улучшая видимость.

Декоративное оформление

Раньше кромка между стеклом и кузовом закрывалась металлическими планками, но сегодня эту задачу выполняют фритты.

Градиент из чёрных точек придаёт автомобилю аккуратный и современный вид.

Они маскируют герметик, делая соединение стекла с кузовом эстетичным.

Пассивная безопасность

Фритты возле крепления зеркала заднего вида защищают водителя от ослепления.

Тёмный фон задерживает боковые солнечные лучи, которые проникают в пространство между козырьком и зеркалом.

Это сохраняет прозрачность стекла и позволяет водителю комфортно управлять автомобилем даже при ярком солнечном свете.

Уточнения

Герме́тик — пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для герметизации.

