Чёрные точки на стекле авто: для чего они нужны

На лобовом и заднем стекле автомобилей часто можно заметить чёрные точки и полосы, которые называются фриттами. Это не просто декоративный элемент — они выполняют важные функции, обеспечивая практичность, безопасность и эстетику.
Фритты предотвращают разрушение герметика, удерживающего стекло.
Изогнутая форма лобового стекла создаёт оптические искажения, похожие на эффект линзы. Это приводит к появлению бликов, отвлекающих водителя.
Фритты сглаживают переход от края стекла к его центру, устраняя искажения и улучшая видимость.
Раньше кромка между стеклом и кузовом закрывалась металлическими планками, но сегодня эту задачу выполняют фритты.
Фритты возле крепления зеркала заднего вида защищают водителя от ослепления.
Тёмный фон задерживает боковые солнечные лучи, которые проникают в пространство между козырьком и зеркалом.
Это сохраняет прозрачность стекла и позволяет водителю комфортно управлять автомобилем даже при ярком солнечном свете.
Герме́тик — пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для герметизации.
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