Полная или частичная замена масла: что выбрать для вашей коробки передач

Трансмиссионное масло выполняет множество функций, необходимых для нормальной работы коробки передач. Оно снижает трение, защищает детали от износа, охлаждает механизмы и предотвращает их коррозию. Однако со временем масло теряет свои свойства, что может привести к повреждению компонентов трансмиссии.
Руководитель автосервиса FIT SERVICE в Москве Дмитрий Козловский рассказал, что для каждой трансмиссии существует рекомендованный интервал замены масла.
Придерживаться этих сроков важно для сохранения работоспособности коробки передач.
Козловский отметил, что выбор между полной и частичной заменой масла зависит от рекомендаций производителя автомобиля. В некоторых коробках передач применяется метод вытеснения, при котором старая жидкость полностью выгоняется из системы. Эксперт подчеркнул, что не стоит бояться полной замены, если она указана в регламенте.
Во время замены масла важно также менять фильтры. Забитые фильтрующие элементы вызывают масляное голодание, из-за чего коробка передач быстрее изнашивается. Это касается всех типов трансмиссий, от механических до вариаторов.
Часто водители обращаются в автосервис только после появления проблем с коробкой передач. Козловский подчеркнул, что такие симптомы, как вибрации, толчки или шумы, являются следствием перепробега масла. В таких ситуациях замена масла не всегда помогает, а иногда может даже усугубить проблему.
Чтобы избежать поломок и дорогостоящего ремонта, важно строго придерживаться регламентов производителя по замене масла. Регулярное обслуживание коробки передач позволяет продлить её срок службы и сохранить работоспособность.
Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.
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