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Полная или частичная замена масла: что выбрать для вашей коробки передач

2:30
Авто

Трансмиссионное масло выполняет множество функций, необходимых для нормальной работы коробки передач. Оно снижает трение, защищает детали от износа, охлаждает механизмы и предотвращает их коррозию. Однако со временем масло теряет свои свойства, что может привести к повреждению компонентов трансмиссии.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Сроки замены масла в зависимости от типа коробки передач

Руководитель автосервиса FIT SERVICE в Москве Дмитрий Козловский рассказал, что для каждой трансмиссии существует рекомендованный интервал замены масла.

  • В вариаторах масло заменяется каждые 30-40 тысяч километров.
  • В автоматических коробках передач (АКПП) этот интервал составляет 40-50 тысяч километров.
  • Для механических коробок передач (МКПП) рекомендуется замена через 60-80 тысяч километров пробега.

Придерживаться этих сроков важно для сохранения работоспособности коробки передач.

Полная и частичная замена масла

Козловский отметил, что выбор между полной и частичной заменой масла зависит от рекомендаций производителя автомобиля. В некоторых коробках передач применяется метод вытеснения, при котором старая жидкость полностью выгоняется из системы. Эксперт подчеркнул, что не стоит бояться полной замены, если она указана в регламенте.

Роль фильтров в защите коробки передач

Во время замены масла важно также менять фильтры. Забитые фильтрующие элементы вызывают масляное голодание, из-за чего коробка передач быстрее изнашивается. Это касается всех типов трансмиссий, от механических до вариаторов.

Последствия несвоевременной замены масла

Часто водители обращаются в автосервис только после появления проблем с коробкой передач. Козловский подчеркнул, что такие симптомы, как вибрации, толчки или шумы, являются следствием перепробега масла. В таких ситуациях замена масла не всегда помогает, а иногда может даже усугубить проблему.

Рекомендации для продления срока службы коробки передач

Чтобы избежать поломок и дорогостоящего ремонта, важно строго придерживаться регламентов производителя по замене масла. Регулярное обслуживание коробки передач позволяет продлить её срок службы и сохранить работоспособность.

Уточнения

Коро́бка переда́ч  — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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