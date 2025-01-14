Как отличить кроссовер от внедорожника за минуту

Кроссоверы и внедорожники на первый взгляд кажутся похожими: оба автомобиля принадлежат к классу машин "повышенной проходимости". Однако при более тщательном изучении становится ясно, что их предназначение и характеристики значительно отличаются. Автоэксперт разобрал ключевые особенности и помог определить, какой автомобиль подходит для разных условий.
Кроссовер — это гибрид между легковым автомобилем и внедорожником. Его главные особенности:
Увеличенный клиренс по сравнению с легковушкой.
Меньший вес, чем у внедорожников.
Подходит для езды по городу и ровным дорогам.
Автопроизводители часто называют такие автомобили "паркетниками". Это упрощённая версия внедорожника, рассчитанная на комфортную городскую эксплуатацию.
Внедорожник создан для бездорожья.
Его ключевые характеристики:
Эти особенности делают внедорожники более надёжными при движении по сложным и неровным покрытиям.
Внедорожники обычно стоят в 1,5-2 раза дороже кроссоверов с аналогичными характеристиками из-за более сложной конструкции, мощного двигателя и других особенностей.
Если вам нужен автомобиль для города, с комфортным управлением и приемлемой ценой, выбирайте кроссовер. Для поездок по бездорожью и сложным маршрутам лучше подойдёт внедорожник, несмотря на более высокую стоимость и эксплуатационные расходы.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.
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