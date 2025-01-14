Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить сладкую дыню: секреты опытных дачников
Фильтрованный кофе или по-турецки: что полезнее для вашего сердца
Череп из Эфеса: как генетика разрушила легенду
Тропический рай без толп туристов: открываем Плайя-Бисанс
Этот тренажёр №1 для убийственного кардио
Как эффективно сушить полотенца зимой, чтобы избежать затхлого запаха
Почему одни шимпанзе лучше других орудуют инструментами
Удобство и стиль: что надеть с широкими джинсами зимой
Джастин Бибер на грани банкротства: певец задолжал колоссальную сумму гастрольной компании

Как отличить кроссовер от внедорожника за минуту

2:41
Авто

Кроссоверы и внедорожники на первый взгляд кажутся похожими: оба автомобиля принадлежат к классу машин "повышенной проходимости". Однако при более тщательном изучении становится ясно, что их предназначение и характеристики значительно отличаются. Автоэксперт разобрал ключевые особенности и помог определить, какой автомобиль подходит для разных условий.

Ford Bronco
Фото: Own work by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford Bronco

Что такое кроссовер

Кроссовер — это гибрид между легковым автомобилем и внедорожником. Его главные особенности:

Увеличенный клиренс по сравнению с легковушкой.
Меньший вес, чем у внедорожников.
Подходит для езды по городу и ровным дорогам.
Автопроизводители часто называют такие автомобили "паркетниками". Это упрощённая версия внедорожника, рассчитанная на комфортную городскую эксплуатацию.

Что отличает внедорожник

Внедорожник создан для бездорожья.

Его ключевые характеристики:

  • Большие габариты и увеличенный дорожный просвет.
  • Усиленная подвеска и рама или полурамная конструкция.
  • Наличие раздаточной коробки и низкого передаточного числа.

Эти особенности делают внедорожники более надёжными при движении по сложным и неровным покрытиям.

Как отличить кроссовер от внедорожника

1. Размеры и конструкция:

  • Внедорожник больше, массивнее, имеет раму, которая обеспечивает прочность и распределение нагрузки.
  • Кроссовер с несущим кузовом легче, но менее устойчив к сильным нагрузкам.

2. Ходовая часть:

  • У внедорожников постоянный или подключаемый полный привод, что исключает перегрев трансмиссии.
  • У кроссоверов полный привод реализован через многодисковую муфту, которая может отключиться при долгой нагрузке.

3. Подвеска:

  • Зависимая подвеска внедорожника улучшает сцепление с дорогой и повышает проходимость.
  • Независимая подвеска кроссовера делает его управление более комфортным в городе, но снижает проходимость на бездорожье.

4. Цена:

Внедорожники обычно стоят в 1,5-2 раза дороже кроссоверов с аналогичными характеристиками из-за более сложной конструкции, мощного двигателя и других особенностей.

Если вам нужен автомобиль для города, с комфортным управлением и приемлемой ценой, выбирайте кроссовер. Для поездок по бездорожью и сложным маршрутам лучше подойдёт внедорожник, несмотря на более высокую стоимость и эксплуатационные расходы.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Красота и стиль
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга Аудио 
Настасья Самбурская показала свою причёску за 6 тысяч рублей
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская показала свою причёску за 6 тысяч рублей Аудио 
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Последние материалы
Как эффективно сушить полотенца зимой, чтобы избежать затхлого запаха
Почему одни шимпанзе лучше других орудуют инструментами
Удобство и стиль: что надеть с широкими джинсами зимой
Джастин Бибер на грани банкротства: певец задолжал колоссальную сумму гастрольной компании
Как проращивание картошки упрощает уход за растениями?
Всё для аквариума: как создать рай для рыб дома
Экологичное удобрение из утреннего кофе: просто и полезно
Сибагро приступит к модернизации птицефабрики Томская
Этот прибор нельзя оставлять, включёнными в розетку, иначе может начаться возгорание
Какой намордник идеально подойдёт вашей собаке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.