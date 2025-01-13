Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза

Антифриз — ключевой элемент системы охлаждения автомобиля. Он предотвращает перегрев двигателя, защищает его от коррозии и играет важную роль в поддержании стабильной работы. Одним из его заметных свойств является цвет, который часто вызывает вопросы у автолюбителей. Разберём, что он означает и действительно ли важен при выборе.
Помимо этого, в жидкость добавляют краситель, его доля составляет менее 0,01%. Именно этот краситель придаёт антифризу яркий цвет.
Важно знать, что цвет антифриза не регулируется стандартами. Производители используют различные оттенки исключительно по своему усмотрению. Поэтому цвет жидкости не отражает её эксплуатационные свойства. Вместо этого за качество и характеристики антифриза отвечает состав присадок.
Однако яркий краситель выполняет несколько практических функций:
При выборе антифриза ориентируйтесь на рекомендации производителя автомобиля. В руководстве по эксплуатации всегда указан тип жидкости, используемой на заводе, и её допуски (буквенно-цифровые коды). Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждению системы охлаждения.
Соблюдение этих правил обеспечит надёжную работу двигателя, предотвратит коррозию и продлит срок службы вашего автомобиля.
Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол.
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