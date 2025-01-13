Серый, белый или чёрный: какой цвет автомобиля выбрать

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При выборе автомобиля многие обращают внимание на характеристики, тип кузова и комплектацию, но цвет зачастую выбирают спонтанно или по привычке. Однако именно цвет влияет на практичность, безопасность и даже вероятность угона. Автоэксперт разобрал основные аспекты выбора цвета автомобиля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Практичность цвета: меньше грязи и сколов

Самым практичным цветом считается серый, особенно оттенок "мокрый асфальт". На таких машинах меньше заметны грязь, мелкие царапины и сколы, что делает уход за автомобилем проще.

Серебристый и светло-серый также относятся к практичным цветам.

Но у них есть свои недостатки:

Серебристый цвет подчёркивает бурую грязь и битумные пятна.

Светло-серый может сливаться с асфальтом в пасмурную погоду, что снижает его видимость на дороге.

Цвет и безопасность вождения

Наиболее безопасным цветом признан белый. Он хорошо отражает свет, делая автомобиль заметным в любых погодных условиях. По данным страховых компаний, большинство аварий (60%) происходит с участием тёмных автомобилей, тогда как светлые машины реже становятся участниками ДТП.

Белый цвет также является самым популярным: в 2023 году около 30% всех новых автомобилей были окрашены именно в этот цвет.

Какие машины угоняют чаще всего?

Вероятность угона также зависит от цвета автомобиля. Наименее популярны у угонщиков машины с кузовом фиолетового, оранжевого, розового и ярко-зелёного цветов. Они ассоциируются с бюджетными моделями, даже если речь идёт о премиальном сегменте.

Чаще всего угоняют автомобили чёрного, красного, жёлтого и ярко-синего цветов. Такие оттенки выглядят эффектно и часто используются для машин премиум-класса, что привлекает злоумышленников.

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.



