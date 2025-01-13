Трезвый, но виноват? Как защитить свои права на дороге

2:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт рассказал, как водитель может избежать лишения прав, если проверка на месте показала содержание алкоголя выше допустимого.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Проверка на месте: права водителя

Если алкотестер инспектора ГИБДД показывает превышение допустимого уровня алкоголя (0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе), водитель имеет полное право потребовать провести повторное освидетельствование в медицинском учреждении. Это может стать решающим моментом в защите от обвинений.

Как повторное освидетельствование меняет ситуацию

Рассмотрим пример: на месте проверки прибор показал 0,18 мг/л, что чуть выше допустимого значения. В медучреждении, после первой проверки, уровень алкоголя оказался 0,17 мг/л, а при повторном замере уже 0,14 мг/л.

Поскольку окончательным считается результат последнего замера, водитель признаётся трезвым. Однако радоваться рано: на этом проверка не заканчивается.

Химико-токсикологический анализ: ключевой этап

После замеров в медучреждении проводится анализ мочи и крови на наличие запрещённых веществ.

Если результаты окажутся положительными, водитель может столкнуться с серьёзными последствиями:

штраф,

лишение прав на срок до 2 лет (по ч. 1 ст. 12.8 КоАП).

Если анализы показывают отсутствие алкоголя и запрещённых веществ, водителю выдаётся справка о трезвости. Этот документ становится основой для акта медосвидетельствования, подтверждающего, что водитель был трезв.

Зачем настаивать на проверке

Повторное освидетельствование — это не только право водителя, но и возможность избежать несправедливого наказания. Даже минимальное превышение может быть оспорено, если медицинские анализы подтвердят отсутствие опьянения.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.



