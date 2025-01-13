Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
Атлантида Тосканы: легенда, скрытая под водой
Можно ли давать кошке мясо? Правила кормления
Рассказываем, как ваша уборка может вызвать проблемы со здоровьем
Эти сорта картофеля лучше всего подходят для жарки
Теплолюбивые кусты в опасности: спасаем землянику и ежевику зимой
Анджелина Джоли с сыном стали волонтёрами, помогающими простым жителям Лос-Анджелеса
Как в интернете купить настоящего динозавра
Секущиеся кончики: что делать если уход не помогает

Трезвый, но виноват? Как защитить свои права на дороге

2:03
Авто

Автоэксперт рассказал, как водитель может избежать лишения прав, если проверка на месте показала содержание алкоголя выше допустимого.

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Проверка на месте: права водителя

Если алкотестер инспектора ГИБДД показывает превышение допустимого уровня алкоголя (0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе), водитель имеет полное право потребовать провести повторное освидетельствование в медицинском учреждении. Это может стать решающим моментом в защите от обвинений.

Как повторное освидетельствование меняет ситуацию

Рассмотрим пример: на месте проверки прибор показал 0,18 мг/л, что чуть выше допустимого значения. В медучреждении, после первой проверки, уровень алкоголя оказался 0,17 мг/л, а при повторном замере уже 0,14 мг/л.

Поскольку окончательным считается результат последнего замера, водитель признаётся трезвым. Однако радоваться рано: на этом проверка не заканчивается.

Химико-токсикологический анализ: ключевой этап

После замеров в медучреждении проводится анализ мочи и крови на наличие запрещённых веществ.

Если результаты окажутся положительными, водитель может столкнуться с серьёзными последствиями:

  • штраф,
  • лишение прав на срок до 2 лет (по ч. 1 ст. 12.8 КоАП).

Если анализы показывают отсутствие алкоголя и запрещённых веществ, водителю выдаётся справка о трезвости. Этот документ становится основой для акта медосвидетельствования, подтверждающего, что водитель был трезв.

Зачем настаивать на проверке

Повторное освидетельствование — это не только право водителя, но и возможность избежать несправедливого наказания. Даже минимальное превышение может быть оспорено, если медицинские анализы подтвердят отсутствие опьянения.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Не выбрасывайте кожуру от цитрусовых: это дешёвое и суперэффективное средство от вредителей
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте кожуру от цитрусовых: это дешёвое и суперэффективное средство от вредителей Аудио 
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества
Шоу-бизнес
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
Как в интернете купить настоящего динозавра
Трезвый, но виноват? Как защитить свои права на дороге
Секущиеся кончики: что делать если уход не помогает
Как выбрать питомца для ребёнка? Правила, о которых не стоит забывать
Внук Пугачёвой впал в депрессию и покидает Лос-Анджелес
Эксперименты с макаронами: новые вкусовые горизонты
Личный автомобиль vs каршеринг: взвешиваем все за и против
Как правильно разделать курицу: экономим деньги и время
Рената Литвинова продаёт свои поношенные вещи за 6 млн рублей
Уникальная винодельня посреди Тихого океана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.