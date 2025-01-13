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Личный автомобиль vs каршеринг: взвешиваем все за и против

1:43
Авто

В нашей стране всё чаще люди отказываются от личных автомобилей в пользу арендованных. Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, что главная причина такой тенденции — недооценка стоимости владения автомобилем.

каршеринг
Фото: Wikipedia by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
каршеринг

Преимущества каршеринга

Приобретая машину, владельцы нередко забывают учитывать расходы на её содержание: техобслуживание, замену резины, страхование и другие затраты. Каршеринг позволяет освободиться от всех этих забот, что делает его привлекательным для многих водителей.

Проблемы аренды автомобилей

Однако, как отметил Дмитрий Попов, каршеринг далёк от идеального решения. Одной из серьёзных проблем остаётся загруженность дорог арендованными автомобилями, что усугубляет дорожную ситуацию.

Ещё один существенный минус — безопасность. При использовании личного авто водитель проверяет его состояние перед поездкой и следит за исправностью. С каршеринговой машиной таких гарантий нет: водитель не знает, в каком состоянии находится автомобиль после предыдущей эксплуатации.

Кроме того, управление новым для водителя автомобилем требует времени на привыкание, что увеличивает вероятность аварийных ситуаций. Дмитрий Попов подчеркнул, что использование арендованных машин часто связано с повышенным количеством ДТП.

Что выбрать

Каршеринг может быть удобным для тех, кто не хочет тратить время и деньги на содержание автомобиля, но его недостатки, включая безопасность и влияние на дорожную обстановку, делают личное авто более надёжным выбором для многих ситуаций.

Уточнения

Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости). Такая модель аренды автомобилей удобна для периодического пользования автотранспортным средством или в случае, когда необходим автомобиль, отличный от марки, типа кузова и грузоподъёмности от обычно используемого.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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