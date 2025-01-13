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Ремонт своими руками: стоит ли тратить время

1:17
Авто

Автоэксперт Евгений Балабас рассказал, почему самостоятельный ремонт автомобилей часто оказывается невыгодным и неудобным решением.

Ремонт автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля

Главные проблемы самостоятельного ремонта

По словам эксперта, одна из основных трудностей заключается в нехватке времени у владельцев автомобилей. Для людей с плотным графиком работы даже простая операция может затянуться из-за отсутствия опыта.

Кроме того, замена некоторых узлов требует частичной разборки автомобиля, что возможно только при наличии специальных инструментов. Однако далеко не у всех владельцев автомобилей есть такие ресурсы, как гараж, где можно оставить полуразобранную машину, пока идут работы или поиск необходимых запчастей.

Современные автомобили: сложность конструкций

Ещё одной значимой проблемой Евгений Балабас называет усложнение конструкции современных автомобилей. Сложные системы, электроника и особенности сборки часто делают ремонт слишком трудоёмким для человека без профессиональных навыков. Эксперт советует в таких случаях обращаться в специализированные автосервисы, где есть необходимое оборудование и квалифицированные специалисты.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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