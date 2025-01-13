Грядут ли реальные скидки на авто весной

С приходом весны некоторые автосалоны могут предложить разовые скидки на модели 2024 года, но не стоит ожидать повсеместного снижения цен, считает автоэксперт Егор Васильев. Он подчёркивает, что в текущих экономических условиях само отсутствие роста цен уже можно считать выгодным для покупателя, ведь инфляция продолжает обесценивать деньги.
Основной покупатель автомобилей для автопроизводителей — это дилеры, которые обязаны выкупать машины в определённых объёмах. Что происходит с этими автомобилями дальше, зависит от их способности справляться с финансовыми трудностями.
"Решение продавать авто с минимальной прибылью или даже в убыток зависит исключительно от устойчивости дилеров," — поясняет Васильев.
Многие новогодние "акции", как правило, оказываются формальными.
Скидки чаще всего включают:
Это не всегда означает реальное снижение цен для покупателя, но помогает привлечь внимание к конкретным предложениям.
Согласно прогнозам, рынок легковых автомобилей в России сократится до 1,2 млн единиц в год. Это приведёт к усилению конкуренции между автопроизводителями, что сделает финансовые инструменты ключевым оружием в борьбе за потребителей.
На этом фоне китайские автопроизводители могут вновь стать лидерами. Их преимущества заключаются в гибкости и значительных финансовых возможностях. Если такие компании начнут активно поддерживать дилеров, цены на автомобили китайских марок могут снизиться.
Тем не менее, рынок нуждается во времени, чтобы адаптироваться. Спрос и доступность ресурсов станут определяющими факторами в ближайшие месяцы. Васильев отмечает, что китайские бренды имеют больше возможностей для манёвра, благодаря своим ресурсам и готовности инвестировать в стимуляцию продаж.
Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.