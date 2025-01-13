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Грядут ли реальные скидки на авто весной

2:21
Авто

С приходом весны некоторые автосалоны могут предложить разовые скидки на модели 2024 года, но не стоит ожидать повсеместного снижения цен, считает автоэксперт Егор Васильев. Он подчёркивает, что в текущих экономических условиях само отсутствие роста цен уже можно считать выгодным для покупателя, ведь инфляция продолжает обесценивать деньги.

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Почему дилеры не спешат снижать цены

Основной покупатель автомобилей для автопроизводителей — это дилеры, которые обязаны выкупать машины в определённых объёмах. Что происходит с этими автомобилями дальше, зависит от их способности справляться с финансовыми трудностями.

"Решение продавать авто с минимальной прибылью или даже в убыток зависит исключительно от устойчивости дилеров," — поясняет Васильев.

Новогодние акции: что на самом деле предлагают дилеры

Многие новогодние "акции", как правило, оказываются формальными.

Скидки чаще всего включают:

  • уменьшение маржи,
  • отказ от установки дополнительного оборудования,
  • минимизацию прибыли.

Это не всегда означает реальное снижение цен для покупателя, но помогает привлечь внимание к конкретным предложениям.

Прогнозы на 2025 год: борьба за клиента обострится

Согласно прогнозам, рынок легковых автомобилей в России сократится до 1,2 млн единиц в год. Это приведёт к усилению конкуренции между автопроизводителями, что сделает финансовые инструменты ключевым оружием в борьбе за потребителей.

Китайские бренды: лидерство за счёт гибкости

На этом фоне китайские автопроизводители могут вновь стать лидерами. Их преимущества заключаются в гибкости и значительных финансовых возможностях. Если такие компании начнут активно поддерживать дилеров, цены на автомобили китайских марок могут снизиться.

Тем не менее, рынок нуждается во времени, чтобы адаптироваться. Спрос и доступность ресурсов станут определяющими факторами в ближайшие месяцы. Васильев отмечает, что китайские бренды имеют больше возможностей для манёвра, благодаря своим ресурсам и готовности инвестировать в стимуляцию продаж.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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