Верховный суд РФ: употребление алкоголя после ДТП незаконно при ожидании инспектора

Верховный суд России постановил, что водитель, ожидающий инспектора ГИБДД после аварии, произошедшей по его вине, не имеет права употреблять алкогольные напитки. Такое решение принято на основании дела, рассматривавшегося в отношении жителя Карелии Руслана Иванова.

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Решение суда

Иванов был признан виновным по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ за невыполнение требования Правил дорожного движения, запрещающего водителю употреблять алкоголь после ДТП, к которому он причастен. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Постановления мирового судьи, городского суда и кассационного суда, вынесенные в 2023–2024 годах, оставлены без изменений, а жалоба Иванова отклонена.

Суть дела

Согласно материалам дела, Иванов в марте 2023 года управлял автомобилем своей знакомой. Во время движения он не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась, получив серьёзные повреждения. Ожидая прибытия инспектора ГИБДД, Иванов употребил спиртные напитки.

Суды всех инстанций посчитали его действия нарушением законодательства, несмотря на доводы Иванова о том, что:

В результате ДТП был повреждён только автомобиль, которым он управлял. У владелицы автомобиля не было претензий.

Эти аргументы суд признал несостоятельными, указав, что употребление алкоголя после ДТП запрещено в любом случае.

Значимость решения

Это постановление Верховного суда подчёркивает, что водитель, участвовавший в ДТП, обязан воздерживаться от употребления алкоголя до завершения всех процедур, связанных с оформлением аварии. Такое требование направлено на обеспечение объективности в определении обстоятельств происшествия и предотвращение уклонения от ответственности.