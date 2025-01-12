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Верховный суд РФ: употребление алкоголя после ДТП незаконно при ожидании инспектора

2:08
Авто
 

Верховный суд России постановил, что водитель, ожидающий инспектора ГИБДД после аварии, произошедшей по его вине, не имеет права употреблять алкогольные напитки. Такое решение принято на основании дела, рассматривавшегося в отношении жителя Карелии Руслана Иванова.

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Фото: wikipediа by АНТ Бережный, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Решение суда

Иванов был признан виновным по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ за невыполнение требования Правил дорожного движения, запрещающего водителю употреблять алкоголь после ДТП, к которому он причастен. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Постановления мирового судьи, городского суда и кассационного суда, вынесенные в 2023–2024 годах, оставлены без изменений, а жалоба Иванова отклонена.

Суть дела

Согласно материалам дела, Иванов в марте 2023 года управлял автомобилем своей знакомой. Во время движения он не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась, получив серьёзные повреждения. Ожидая прибытия инспектора ГИБДД, Иванов употребил спиртные напитки.

Суды всех инстанций посчитали его действия нарушением законодательства, несмотря на доводы Иванова о том, что:

  1. В результате ДТП был повреждён только автомобиль, которым он управлял.
  2. У владелицы автомобиля не было претензий.

Эти аргументы суд признал несостоятельными, указав, что употребление алкоголя после ДТП запрещено в любом случае.

Значимость решения

Это постановление Верховного суда подчёркивает, что водитель, участвовавший в ДТП, обязан воздерживаться от употребления алкоголя до завершения всех процедур, связанных с оформлением аварии. Такое требование направлено на обеспечение объективности в определении обстоятельств происшествия и предотвращение уклонения от ответственности.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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