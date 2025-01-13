Какие модели Hyundai и Kia чаще всего ломаются

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Американский портал Jalopnik провёл исследование, которое показало, что двигатели семейства Theta II от Hyundai и Kia вызывают множество нареканий. Проблемы с этими моторами охватили такие популярные модели, как Hyundai Sonata, Kia Sportage и даже премиальный Genesis G70. Почему же эти двигатели стали "головной болью" для владельцев, и что делает их такими ненадёжными?

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Основные причины неисправностей

Главная причина частых поломок — конструктивные недостатки моторов. Среди самых критичных проблем:

Ненадёжная работа катализатора : выход из строя катализатора приводит к проникновению твёрдых частиц в поршневую группу, что вызывает повреждение стенок цилиндров.

: выход из строя катализатора приводит к проникновению твёрдых частиц в поршневую группу, что вызывает повреждение стенок цилиндров. Слабая эффективность масляного насоса : это снижает качество смазки, что критично для работы двигателя.

: это снижает качество смазки, что критично для работы двигателя. Отсутствие форсунок для смазки поршней : этот недостаток повышает риск перегрева двигателя.

: этот недостаток повышает риск перегрева двигателя. Дефекты конструкции цилиндров: проблемы с их прочностью проявляются даже при небольшом пробеге.

Эти конструктивные недоработки приводят к серьёзным поломкам, зачастую требующим дорогого ремонта или полной замены двигателя.

Какие модели пострадали

Наиболее подвержены неисправностям двухлитровые и 2,4-литровые двигатели, установленные на следующих моделях:

Hyundai : Elantra, Sonata, Tucson, Genesis G70.

: Elantra, Sonata, Tucson, Genesis G70. Kia: Ceed, Soul, Sportage, Optima.

Эти автомобили часто выбывают из эксплуатации из-за необходимости долгого ремонта, что создаёт серьёзные неудобства для владельцев.

Радикальные меры и отзывные кампании

Владельцы автомобилей с моторами Theta II нередко прибегают к удалению катализатора, чтобы избежать повреждения двигателя. В США проблемы с этими моторами привели к масштабным отзывным кампаниям. С 2015 года Hyundai и Kia потратили более 3 миллиардов долларов на компенсации и доработку техники. Однако на российском рынке ситуация сложилась иначе: производители отказались официально признавать проблему, а специальных программ обслуживания не предложили.

Двигатели Theta II стали символом ненадёжности из-за серьёзных конструктивных недостатков, которые проявляются даже при небольшом пробеге. Пока в США производители решают проблему масштабно, в России владельцы автомобилей остаются с ней один на один.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

