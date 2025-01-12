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Нужно ли ждать, пока пешеход покинет переход? Разбираемся в правилах

2:18
Авто

Пешеходные переходы являются важнейшим элементом безопасности на дорогах, предоставляя приоритет пешеходам. Но этот приоритет часто вызывает споры среди водителей. Один из самых популярных вопросов: должен ли водитель ждать, пока пешеход полностью пересечёт дорогу, или он может продолжать движение раньше? Ответ на этот вопрос требует понимания правил и разъяснений Верховного Суда.

Дорожный знак
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дорожный знак

Что означает "уступить дорогу"

Согласно Правилам дорожного движения, водителю не обязательно останавливаться до тех пор, пока пешеход полностью не покинет "зебру". Требуется лишь "уступить дорогу", что подразумевает, что водитель не должен начинать движение, если это может заставить пешехода изменить траекторию, ускорить шаг или замедлиться. Именно эта формулировка лежит в основе судебной практики и решений.

Когда можно начинать движение

На узких переходах всё очевидно: водитель ждёт, пока пешеход пересечёт дорогу. Однако широкие переходы вызывают вопросы. Если пешеход уже пересёк ту часть перехода, где движется автомобиль, и его траектория не пересекается с движением машины, водитель может продолжать путь. При этом важно учитывать, что любое действие, которое вызовет у пешехода чувство страха или вынудит его изменить поведение, может быть расценено как нарушение.

Что грозит за нарушение

За несоблюдение приоритета пешеходу водителю грозит штраф по статье 12.18 КоАП. Его сумма варьируется от 1500 до 2500 рублей. При первом нарушении обычно назначают минимальный штраф, но при повторном в течение года он может быть значительно увеличен.

Почему важно быть внимательным

Пешеходы — это не единая группа, а разные люди с разным поведением. Водителю нужно учитывать это и принимать решение, исходя из конкретной ситуации. Если пешеход ещё на переходе, но его движение никак не пересекается с траекторией автомобиля, штрафа можно избежать. Однако любое неосторожное действие водителя, которое нарушит комфорт и безопасность пешехода, будет рассматриваться как нарушение.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д — специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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