Зачем нужны красно-синие мигалки на столбах вдоль трасс

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На многих загородных трассах России автомобилисты заметили устройства с мигающими красно-синими огнями, которые напоминают спецсигналы патрульных машин. Эти "шериф-балки" быстро стали предметом горячих обсуждений. Кто-то предположил, что это скрытые камеры для фиксации нарушений, а кто-то — что-то более необычное. Но каково их настоящее предназначение?

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Что такое "шериф-балки"

Эти устройства устанавливаются на опорах вдоль трасс или на столбах линий электропередач. Включаясь с наступлением сумерек, они мигают до утра, а в дневное время остаются выключенными, но заметными на большом расстоянии. Такие конструкции имеют одну главную цель — предупреждение аварий. Их размещают в местах с повышенной аварийностью, чтобы побудить водителей быть внимательнее и снизить скорость.

Почему красно-синие огни

Эти цвета ассоциируются с полицией, что вызывает у водителей подсознательное желание соблюдать ПДД. В отличие от камер, "шериф-балки" не фиксируют нарушителей. Их функция исключительно профилактическая: они предупреждают о потенциально опасных участках дороги, создавая эффект "присутствия" инспектора.

Как реагируют водители

Первоначально необычные устройства вызывали удивление и даже напряжение у автомобилистов. Однако для тех, кто часто ездит по трассам, такие сигналы со временем становятся привычными и уже не оказывают такого сильного воздействия. Несмотря на это, их присутствие всё же играет роль в снижении аварийности.

В чем отличие от спецсигналов на патрульных авто

Если мигалки на служебных машинах сопровождаются сиренами и требуют уступить дорогу, "шериф-балки" никаких экстренных действий от водителей не требуют. Их главная задача — напомнить о необходимости соблюдения правил и обеспечить безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

