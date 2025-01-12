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Автокредиты в 2025 году: почему россиянам станет сложнее покупать машины

1:56
Авто

Автокредитование и продажи на авторынке в России в 2025 году столкнутся с замедлением. Такой прогноз озвучила эксперт в сфере логистики, экспорта и продаж нефтехимической компании Relynolli Диана Шевцова. Она подчеркнула, что текущее состояние рынка связано с уходом европейских брендов и активной экспансией китайских автомобилей, сообщает "За рулем".

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Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Влияние утильсбора и ставок Центробанка

С уходом европейских автоконцернов российский рынок стал ориентироваться на экспорт китайских машин. Поддерживая отечественный автопром, правительство повысило утилизационный сбор, что также повлияло на ценовую политику.

Шевцова отметила, что снижение цен на автомобили и ставок по автокредитам маловероятно. Напротив, количество выдаваемых кредитов, скорее всего, уменьшится, а средняя сумма займа станет ниже из-за сокращения доходов населения и роста популярности бюджетных автомобилей.

Что выбирают покупатели

Эксперт прогнозирует, что в 2025 году спрос сместится в сторону бюджетных российских и китайских автомобилей. Кроме того, будет увеличиваться доля автокредитов относительно потребительских займов. Это связано с тем, что банки стремятся минимизировать риски и требуют от заемщиков подтверждения доходов через Госуслуги, что ограничивает платежеспособность многих граждан.

Цены и продажи: чего ожидать

Шевцова предсказывает, что цены на автомобили останутся на достигнутом уровне, без резкого снижения. Однако динамика продаж снизится по сравнению с предыдущими годами, а рынок автокредитования будет замедляться из-за ограничений по сумме ежемесячного платежа относительно официального дохода заемщика.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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