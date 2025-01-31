Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего два компонента: вот как профессионально устранить засор в раковине
Альтернатива Чёрному морю: где отдыхать в 2025 году
Грызете ногти? Вот почему это опаснее, чем кажется
Летальная незамерзайка: как не попасть в ловушку метанола
Нежный торт без выпечки: идеальный десерт для начинающих из крекеров, сметаны и творога
Помолодевшая Лариса Долина показала новую причёску
Оператор готов одобрить продажу газопровода Nord Stream 2
Температура воды в этой реке достигает 100 градусов по Цельсию
Лучшие образы для тренировок в которых ты будешь выглядеть на миллион

Пьяные водители под прицелом: как ГИБДД меняет правила игры

1:52
Авто

Вы знали, что около 40% аварий на дорогах происходит из-за вождения в нетрезвом состоянии? Это серьезная проблема, и ГИБДД активно борется с этим явлением. Но как они достигают успеха в пресечении подобных правонарушений?

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Контроль и профилактика

С начала года на территории России зафиксировано более 90 тысяч случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. Для улучшения ситуации ГИБДД усиливает контроль на дорогах. В рамках профилактических мероприятий проверяются водители, и каждый пятый из них оказывается за рулем в нетрезвом состоянии. Важно отметить, что большинство из них — мужчины, и 27% из них ранее уже были пойманы на аналогичном правонарушении.

Как работают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД используют различные методы для выявления пьяных водителей. Патрулирование, контрольные посты и специальные рейды — все это помогает повысить безопасность на дорогах. Они также активно применяют современные технологии, такие как системы видеофиксации, которые значительно упрощают процесс обнаружения нарушителей. Находясь за рулем, будьте внимательны к знакам и указывающим знакам: регулярные проверки могут произойти в любом месте.

Что грозит за управление в нетрезвом состоянии

За вождение в нетрезвом состоянии водителям грозит не только штраф, но и лишение прав на срок до двух лет. Повторное нарушение может привести к уголовной ответственности. Поэтому лучше заранее позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих. Если вы планируете употреблять алкоголь, оставьте машину дома или воспользуйтесь услугами такси.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Восемь курток, которые стоит добавить в свой гардероб весной 2025 года
Красота и стиль
Восемь курток, которые стоит добавить в свой гардероб весной 2025 года Аудио 
Интеллект без тестов: как распознать умного человека по его привычкам
Наука и техника
Интеллект без тестов: как распознать умного человека по его привычкам
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Вот как сделать свой дом теплее с помощью всего лишь шестигранного ключа
Этот чай спасает почки: ученые раскрыли неожиданный факт
Добавьте в рацион эти два элемента – и организм скажет вам спасибо
Как выбраться с парковки, если соседний автомобиль прижал вас? Секретный способ
Что сажать после петрушки: советы для здоровой почвы
Бывшую звезду тенниса Анну Курникову заметили в инвалидном кресле
Пьяные водители под прицелом: как ГИБДД меняет правила игры
Почему на показах мод в Париже модели не улыбаются?
Суп-пюре из консервированных овощей и бекона за полчаса: идеально для зимнего обеда
Горящие туры на Пхукет и Краби: цены и детали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.