Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это растение, которое вы считаете сорняком, спасёт ваши растения — вот как
Уникальная технология Samsung изменит подход к лечению диабета
Удивительные тайны автомобилей: проверьте свои знания
Спортивные выходные всей семьёй: в Лужниках пройдёт большой зимний праздник
В туши двух популярных брендов нашли токсичный формальдегид
Сенсация года фильм Граф Монте-Кристо поборется за престижную кинонаграду
Рестораны или домашняя кухня: что выбирают сегодня россияне?
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Золотистая корочка и нежное филе – секреты правильной жарки рыбы

Зимний набор для водителя: это обязательно нужно иметь в машине

2:29
Авто

Зима уже на пороге, и как же важно быть готовым к холодам, особенно за рулем! Чтобы избежать неприятностей и повысить безопасность, рассмотрите несколько привычек, которые стоит ввести в свою жизнь прямо сейчас.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Проверка состояния автомобиля

Перед тем как отправиться в путь, важно убедиться, что ваш автомобиль готов к зимним условиям. Проверьте уровень масла, охлаждающей жидкости и антифриза. Не забывайте и о тормозах, а также состоянии щеток стеклоочистителей — их работа в зимних условиях критически важна.

Использование зимней резины

Если еще не сменили шины, сейчас самое время. Зимняя резина обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, что особенно важно при гололеде и снежных заносах. Не забывайте проверять давление в шинах, оно может снижаться на морозе.

Запаситесь необходимыми принадлежностями

Соберите в автомобиле все нужные вещи: теплое одеяло, лопату, аптечку и фонарик. Эти предметы могут оказаться незаменимыми в случае непредвиденной ситуации. Также не забудьте о запасе еды и воды на случай длительной остановки.

Сложите "зимний" набор

Ваша "зимняя аптечка" должна содержать не только медикаменты, но и термос с горячим напитком, чтобы согреться в холодную погоду. Это поможет вам не только в дороге, но и в случае длительного ожидания помощи.

Будьте внимательны на дороге

Не забывайте, что в зимних условиях водитель должен быть особенно осторожным. Учитывайте увеличение тормозного пути и не превышайте скорость. Регулярно очищайте лобовое стекло от снега и льда.

Плоские аккумуляторы

Зимой аккумулятор может разряжаться быстрее, поэтому лучше всего проверять его состояние. В морозы он может оказаться менее эффективным, и тогда вам придется столкнуться с неприятной ситуацией.

Учитесь реагировать на сложные ситуации

Знание основных приемов вождения в зимних условиях может помочь избежать аварий. Практикуйтесь в управлении на скользкой дороге, если есть такая возможность, и изучайте, как правильно тормозить и поворачивать.

Не дайте зиме застать вас врасплох. Подготовка автомобиля и применение этих привычек помогут вам чувствовать себя увереннее за рулем в любое время года.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Правда ТВ
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт Аудио 
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас Аудио 
Какие страны лидируют в добыче золота
Экономика и бизнес
Какие страны лидируют в добыче золота Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Последние материалы
Удивительные тайны автомобилей: проверьте свои знания
Спортивные выходные всей семьёй: в Лужниках пройдёт большой зимний праздник
В туши двух популярных брендов нашли токсичный формальдегид
Сенсация года фильм Граф Монте-Кристо поборется за престижную кинонаграду
Рестораны или домашняя кухня: что выбирают сегодня россияне?
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Золотистая корочка и нежное филе – секреты правильной жарки рыбы
Как приготовить макароны, которые не будут слипаться
Спокойствие и уверенность: почему страховка недвижимости — это важно
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.