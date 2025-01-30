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Как жевательная резинка помогает справляться с дорожными трудностями

1:49
Авто

Как часто вы задумываетесь о том, что простая жевательная резинка может стать настоящим спасением на дороге? Да, это не шутка! Этот незамысловатый аксессуар способен решить множество проблем, связанных с автомобилем.

Водитель за рулём автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём автомобиля

Как жевательная резинка может помочь водителю

Существует множество ситуаций, когда жевательная резинка может стать полезным инструментом.

  • Проблемы с зеркалом: если у вас отвалилось зеркало заднего вида, жевательная резинка может временно закрепить его на месте. Просто намажьте её на основание зеркала и приклейте к лобовому стеклу. Это сработает, пока не сможете добраться до сервиса.
  • Загрязненные стекла: когда ваши стекла запотели или загрязнены, жевательная резинка поможет избавиться от мелких следов. Просто разомните её и протрите стекло — она отлично впитывает влагу и грязь.
  • Небольшие трещины в лобовом стекле: если трещина только начала появляться, жевательная резинка может временно предотвратить её дальнейшее распространение. Наклейте кусочек на повреждение и оставайтесь спокойными, пока планируете поездку в сервис.
  • Изолирующие функции: используйте жевательную резинку как временный изолятор для проводов, если они повреждены. Просто оберните их и зафиксируйте резинкой, чтобы избежать короткого замыкания.
  • Устранение посторонних звуков: если в автомобиле слышны посторонние звуки, попробуйте использовать жевательную резинку, чтобы зафиксировать лишние детали, которые могут издавать шум.

Хотя жевательная резинка — это не идеальное решение для всех проблем, её использование может оказаться весьма полезным в экстренных ситуациях.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка (разг. жвачка, жуйка) — кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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