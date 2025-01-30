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Как продлить жизнь аккумулятора: простые советы для водителей

1:34
Авто

Каждый водитель сталкивается с ситуацией, когда аккумулятор автомобиля неожиданно разряжается. Избежать этого неприятного момента возможно, следуя нескольким простым правилам.

Аккумулятор
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License
Аккумулятор

6 правил для долговечности аккумулятора

  • Регулярные проверки: проверяйте состояние аккумулятора не реже раза в месяц. Это включает осмотр на наличие коррозии и загрязнений на клеммах. Также следует следить за уровнем электролита, если ваш аккумулятор не герметичный.
  • Профилактика разрядки: не оставляйте включёнными приборы, если двигатель не работает. Звучит просто, но многие забывают об этом.
  • Время в пути: после короткой поездки аккумулятор может не успеть зарядиться. Постарайтесь делать более длительные поездки, особенно если у вас старый аккумулятор.
  • Правильная установка: убедитесь, что аккумулятор установлен крепко и надежно. Плохой контакт может привести к тому, что он не будет заряжаться должным образом.
  • Избегайте экстремальных температур: летняя жара и зимний холод негативно влияют на срок службы аккумулятора. При возможности старайтесь парковать машину в гараже или под навесом.
  • Профессиональная диагностика: периодически проводите диагностику аккумулятора в сервисе. Это поможет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.

Следуя этим простым правилам, вы сможете значительно продлить срок службы аккумулятора и избежать неожиданных проблем на дороге.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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