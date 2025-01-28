Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тёплый январь — как это связано с авариями на Северных потоках
Этими рыбными котлетами вы покорите сердце своего мужчины
Всегда кладите алюминиевую фольгу под кровать перед сном
Зениту предрекли второе место: что ждёт чемпионов после обновления состава
Растения, которые не любят яичную скорлупу: узнайте о рисках
Секреты создания идеального образа в стиле "old money"
Сытный ужин без хлопот: тушёная курица с овощами
Ольга Бузова рассказала, как её бабушка пережила блокаду Ленинграда
Инвестор Сидоров: рубль начнет снижаться после завершения выплат налогов

Эффективная чистка колес: советы, которые стоит знать каждому водителю

2:12
Авто

Хотите, чтобы колеса вашего автомобиля сверкали, как новые? На самом деле, добиться этого не так сложно, как может показаться. Просто следуйте нескольким простым шагам, чтобы очистить их от грязи и придавать им идеальный вид.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Шаги для блестящих колес

  • Соберите необходимые материалы. Вам понадобятся: ведро, губка, щетка с мягкой щетиной, автомобильный шампунь, вода и средство для мытья колес. Не забудьте также про защитные перчатки.
  • Подготовьте автомобиль. Прежде чем начинать, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз и позаботьтесь о том, чтобы колеса остыли. Мыть горячие тормоза не рекомендуется.
  • Замачивание колес. Промойте колеса водой, чтобы смыть грязь и пыль. Это поможет облегчить дальнейшую чистку.
  • Приготовьте моющий раствор. В ведре смешайте автомобильный шампунь с водой. Следуйте инструкциям на упаковке для правильной пропорции.
  • Чистка колес. Используйте губку, чтобы очистить поверхность колеса, уделяя особое внимание центральной части и ободу.
  • Обработка труднодоступных мест. Для очистки участков, куда сложно добраться, используйте щетку с мягкой щетиной. Она поможет избавиться от нагара и пыли.
  • Прополощите колеса. После того как вы очистили колеса, хорошо промойте их чистой водой, чтобы удалить все остатки моющего средства.
  • Нанесите защиту. Для дополнительного блеска можно использовать специальные средства для защиты колес, которые помогут отталкивать грязь и пыль.
  • Сушите колеса. Промокните колеса чистой тряпкой или дайте им высохнуть на воздухе, чтобы избежать разводов.
  • Регулярность. Чтобы колеса всегда выглядели как новые, мойте их регулярно. Это значительно упростит процесс чистки в будущем.

Соблюдая эти простые шаги, вы сможете поддерживать колеса своего автомобиля в идеальном состоянии, и они будут радовать вас своим блеском.

Уточнения

Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым
Недвижимость
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым Аудио 
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Еда и рецепты
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома Аудио 
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Популярное
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения

Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.

Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
На Земле может появиться новый океан
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Последние материалы
Не паникуйте: как спасти автомобиль из снежного плена
Свежесть и лёгкость в вашем доме: 8 практических советов для идеального интерьера
Готовим нежное и сочное куриное филе: секрет идеального ужина
Как вспашка и органика могут изменить вашу почву навсегда
Россиян защитят от переплат по ипотеке с помощью маткапитала
Как ядерные технологии могут спасти нашу планету от метеоритов
Климакс без проблем: узнайте, как справиться с симптомами легко и эффективно
Виталий Милонов заступился за школьниц, поющих суперхит Сигма Бой
Рисовый пирог с рыбой: полезное и вкусное блюдо для всей семьи, вместо теста в нём — рис
Почему зимой волосы быстрее пачкаются и что с этим делать?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.