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Эти три опции нового автомобиля — просто трата денег

1:23
Авто

Выбор нового автомобиля — это всегда ответственное решение. Однако есть несколько опций, которые совершенно не стоят своих денег, и лучше их избегать. Задумывались ли вы, какие функции можно считать бесполезными?

Салон автомобиля
Фото: Freepik by standret
Салон автомобиля

Опции, которые не стоит приобретать

  • Датчики парковки. Эти устройства часто не работают так, как хотелось бы. Сигналы могут быть неточными, что иногда приводит к неприятным ситуациям. Лучше полагаться на собственные навыки вождения.
  • Электрические ручки для дверей. Кажется, что это удобное новшество, но на практике они могут оказаться капризными. Если батарея разрядится, открыть дверь станет проблемой. Простая механика гораздо надежнее.
  • Нагрев сидений. Это может показаться приятным бонусом, особенно зимой. Однако многие водители замечают, что эта функция используется крайне редко. Лучше вложить деньги в более важные опции, которые повысят комфорт и безопасность.

Как видите, некоторые дополнительные функции могут не оправдать ожидания. Прежде чем сделать выбор, стоит внимательно изучить, действительно ли они вам нужны.

В результате, знание о ненужных опциях поможет вам сэкономить и получить больше от своего нового автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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