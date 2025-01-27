Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичная скорлупа в саду: когда она действительно полезна?
На Земле может появиться новый океан
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Ошибки в уходе, из-за которых волосы быстрее пачкаются
Шикарный гороховый суп с копчёными рёбрами: согреет и насытит в зимний день
Сати Казанова высказалась о тяготах материнства
Почему мышцы ног не растут: тренер назвал главные причины отсутствия результата
Разные магазины - разные цены: объясняем, почему так происходит
Сохраните шины на долгие годы: простой лайфхак

Ваша привычка может стать причиной аварии — как это исправить

1:41
Авто

Кто на самом деле представляет наибольшую угрозу на дороге? Согласно статистике, это могут быть не те водители, о которых вы подумали. Исследование показало, что внезапные манёвры и агрессивное вождение — это не единственные причины аварий. Самая скрытая угроза заключается в тех, кто не осознаёт, насколько их поведение опасно.

ДТП с участием двух автомобилей
Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием двух автомобилей

Неправильные привычки водителей

Вы можете быть уверены, что соблюдаете правила, но есть нюансы, которые могут увеличить риск ДТП. Например, неправильное использование сигнала поворота или внезапное торможение без видимой причины. Эти действия могут запутать других участников движения и привести к несчастным случаям.

Среди самых опасных привычек, по мнению экспертов, выделяются:

  • Использование мобильного телефона за рулём. Это отвлекает внимание и увеличивает время реакции.
  • Слепота к знакам и светофорам. Когда водители игнорируют предупреждения, это создает реальные риски.
  • Неверная оценка расстояния до других машин. Это часто приводит к столкновениям.

Тем не менее, водители с позитивным отношением и вниманием к другим участникам дорожного движения могут существенно снизить риск аварий. Принятие ответственности за собственное вождение и забота о других — важные аспекты безопасности на дороге.

В итоге, помимо привычек, которые вы могли бы заподозрить, существует множество мелочей, которые делают вождение более опасным. Важно помнить о собственных действиях и их влиянии на безопасность.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Садоводство, цветоводство
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд
Авто
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд Аудио 
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Недвижимость
Специалисты советуют не стирать вещи при 40° Аудио 
Популярное
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате

Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.

Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Последние материалы
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Ошибки в уходе, из-за которых волосы быстрее пачкаются
Шикарный гороховый суп с копчёными рёбрами: согреет и насытит в зимний день
Сати Казанова высказалась о тяготах материнства
Разные магазины - разные цены: объясняем, почему так происходит
Почему мышцы ног не растут: тренер назвал главные причины отсутствия результата
Сохраните шины на долгие годы: простой лайфхак
Согласно новому исследованию, люди с СДВГ живут меньше
Забота о здоровье огорода: как эффективно справляться с муравьями?
Домашняя эпиляция: как добиться идеальной кожи с помощью воска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.