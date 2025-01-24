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Разгон до отсечки — вред или способ продлить ресурс мотора

1:51
Авто

Многие автолюбители спорят, стоит ли разгонять двигатель до предельных оборотов. Одни считают это вредной привычкой, другие уверены, что такие нагрузки даже полезны. Попробуем разобраться, где правда.

Спидометр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Спидометр

Что происходит при отсечке

Отсечка — это защитный механизм, который не позволяет двигателю превысить максимальные обороты. Электронный блок управления в этот момент прекращает подачу топлива. По сути, двигатель работает на грани своих возможностей.

Мифы о вреде отсечки

Часто можно услышать, что высокая частота вращения коленвала вызывает сильный износ двигателя. Однако в современных моторах детали рассчитаны на работу в таком режиме. Гораздо больше вреда могут нанести перегрев или несвоевременная замена масла.

Когда отсечка может быть полезной

Некоторые считают, что кратковременные раскрутки до отсечки помогают очистить двигатель от нагара, особенно если вы редко ездите на высоких скоростях. Это утверждение частично верно: высокие обороты способствуют сгоранию отложений, но регулярные поездки с умеренной нагрузкой дают тот же эффект без риска.

Что важно учитывать

Необходимо понимать, что злоупотребление предельными оборотами сокращает ресурс двигателя. Отсечка допустима, если мотор хорошо прогрет, а масло находится в отличном состоянии. Использовать её стоит разумно и только при необходимости, например, для обгона.

Кратковременные раскрутки до отсечки вряд ли нанесут серьёзный вред вашему двигателю, но это не значит, что стоит злоупотреблять этим. Заботьтесь о своевременном обслуживании и выбирайте режим вождения, который подходит вашему автомобилю.

Уточнения

Отсечка  — процедура блока управления, препятствующая дальнейшему набору оборотов двигателем.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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