Минуты или фиксированная цена? Выбираем между такси и каршерингом

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С каждым годом растёт популярность каршеринга. Многие считают его альтернативой такси, особенно для коротких поездок. Но что на самом деле дешевле? Мы разобрали основные расходы, чтобы помочь вам выбрать.

Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Такси

Как формируется стоимость

В каршеринге платите за минуты и километры. Например, в среднем аренда автомобиля обходится в 10-15 рублей за минуту. Добавьте сюда топливо, если тариф этого не включает. В такси же стоимость фиксированная, но в неё уже заложены зарплата водителя и расходы на содержание автомобиля.

На чём сэкономить

Каршеринг выгоднее для поездок, где нужно сделать несколько остановок. Например, забрать вещи из дома, заехать за покупками, а затем продолжить путь. Такси в этом случае будет дороже из-за ожидания.

Однако если речь идёт о поездке на большое расстояние или с учётом пробок, такси может оказаться дешевле. В каршеринге минуты в пробке продолжают капать, что увеличивает итоговую стоимость.

Комфорт и удобство

Такси — это возможность расслабиться, не думая о вождении. Каршеринг же требует полной ответственности. Вам придётся искать машину, парковку и, конечно, следить за состоянием арендованного авто.

Для коротких поездок или дел по городу каршеринг может быть экономичнее. Если вы не хотите тратить время на парковки или боитесь увеличенной платы за пробки, такси станет лучшим выбором.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

