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Рассказываем, как продлить жизнь коробке передач

1:43
Авто

Коробка передач — один из самых дорогих и сложных компонентов автомобиля. Однако её ресурс сокращается, если водитель допускает критические ошибки. Многие даже не подозревают, что своими действиями постепенно разрушают "автомат".

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Что делает коробку передач уязвимой

Автоматическая трансмиссия требует бережного отношения. Например, резкие старты с места при холодном двигателе серьёзно изнашивают механику. "Если масло в коробке не успело прогреться, его вязкость остаётся высокой, что увеличивает нагрузку на детали," — поясняют специалисты.

Основные ошибки водителей

  • Переключение на нейтраль во время движения. Многие считают, что это помогает сэкономить топливо. На деле такая практика ухудшает смазку внутренних элементов.
  • Езда с перегрузом. Постоянное превышение нагрузки, например, перевозка тяжёлых грузов, нагревает коробку и может привести к её перегреву.
  • Неправильное торможение. Удержание автомобиля на месте за счёт газа и тормоза одновременно создаёт избыточное давление в системе.
  • Резкие манёвры. Постоянные ускорения и торможения сокращают срок службы трансмиссии.
  • Игнорирование замены масла. Отработка теряет свои свойства, что ведёт к износу деталей.

Как продлить жизнь "автомата"

Следите за состоянием масла и вовремя его меняйте. Избегайте агрессивного стиля вождения и не перегружайте автомобиль. Простые правила ухода значительно снизят вероятность поломки.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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