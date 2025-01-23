Рассказываем, как продлить жизнь коробке передач

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Коробка передач — один из самых дорогих и сложных компонентов автомобиля. Однако её ресурс сокращается, если водитель допускает критические ошибки. Многие даже не подозревают, что своими действиями постепенно разрушают "автомат".

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ автоматическая коробка передач

Что делает коробку передач уязвимой

Автоматическая трансмиссия требует бережного отношения. Например, резкие старты с места при холодном двигателе серьёзно изнашивают механику. "Если масло в коробке не успело прогреться, его вязкость остаётся высокой, что увеличивает нагрузку на детали," — поясняют специалисты.

Основные ошибки водителей

Переключение на нейтраль во время движения. Многие считают, что это помогает сэкономить топливо. На деле такая практика ухудшает смазку внутренних элементов.

Езда с перегрузом. Постоянное превышение нагрузки, например, перевозка тяжёлых грузов, нагревает коробку и может привести к её перегреву.

Неправильное торможение. Удержание автомобиля на месте за счёт газа и тормоза одновременно создаёт избыточное давление в системе.

Резкие манёвры. Постоянные ускорения и торможения сокращают срок службы трансмиссии.

Игнорирование замены масла. Отработка теряет свои свойства, что ведёт к износу деталей.

Как продлить жизнь "автомата"

Следите за состоянием масла и вовремя его меняйте. Избегайте агрессивного стиля вождения и не перегружайте автомобиль. Простые правила ухода значительно снизят вероятность поломки.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

