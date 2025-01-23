Как правильно крутить руль: многие водители делают это не так

Кажется, что управлять рулём автомобиля просто, но на практике многие совершают критические ошибки, которые могут привести к авариям. Одна из самых частых — неправильное положение рук на руле.
Расположение рук на руле не просто формальность. Это основа безопасного и эффективного управления. Правило "10 часов и 2 часа", где руки находятся на условных позициях циферблата часов, давно устарело. Современные эксперты рекомендуют держать руль в позиции "9 часов и 3 часа". Это позволяет водителю быстрее реагировать на изменения дорожной обстановки и предотвращать опасные ситуации.
Многие водители по старинке перекрещивают руки при поворотах. Это выглядит удобно, но в экстренной ситуации может стать причиной потери контроля. Если автомобиль занесёт или сработает подушка безопасности, неправильное положение рук увеличивает риск травм.
Обратите внимание на осанку. Сиденье должно быть настроено так, чтобы спина оставалась прямой, а плечи не отрывались от кресла. Это поможет вам лучше ощущать автомобиль и контролировать его движения.
Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.
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