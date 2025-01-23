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Как правильно крутить руль: многие водители делают это не так

1:45
Авто

Кажется, что управлять рулём автомобиля просто, но на практике многие совершают критические ошибки, которые могут привести к авариям. Одна из самых частых — неправильное положение рук на руле.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Почему важно правильное положение рук

Расположение рук на руле не просто формальность. Это основа безопасного и эффективного управления. Правило "10 часов и 2 часа", где руки находятся на условных позициях циферблата часов, давно устарело. Современные эксперты рекомендуют держать руль в позиции "9 часов и 3 часа". Это позволяет водителю быстрее реагировать на изменения дорожной обстановки и предотвращать опасные ситуации.

Чем опасен перекрёстный метод

Многие водители по старинке перекрещивают руки при поворотах. Это выглядит удобно, но в экстренной ситуации может стать причиной потери контроля. Если автомобиль занесёт или сработает подушка безопасности, неправильное положение рук увеличивает риск травм.

Правильная техника руления

  • Руки на 9 и 3 часов. Это наиболее естественное и устойчивое положение, обеспечивающее максимальный контроль.
  • Движение рук вдоль обода. При поворотах не перекрещивайте руки, а смещайте их по рулю. Это снижает риск ошибок.
  • Не держитесь только за нижнюю часть. Это ограничивает вашу манёвренность и реакцию.

Дополнительные советы

Обратите внимание на осанку. Сиденье должно быть настроено так, чтобы спина оставалась прямой, а плечи не отрывались от кресла. Это поможет вам лучше ощущать автомобиль и контролировать его движения.

Уточнения

Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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