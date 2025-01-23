Когда пора менять зимние шины на летние? Простая проверка

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Перепады температуры весной нередко сбивают водителей с толку. Утром ещё холодно, но к полудню солнце нагревает асфальт, и возникает вопрос: пора ли менять зимние шины на летние?

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Основное правило замены

Опытные водители рекомендуют ориентироваться на среднесуточную температуру. Если она стабильно держится выше +7°C, зимние шины можно смело менять на летние. Именно при такой температуре летняя резина обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой, а зимняя теряет свои свойства и изнашивается быстрее.

Чем опасна несвоевременная замена

Если слишком рано перейти на летние шины, то на утреннем льду или в редкие снегопады ваш автомобиль окажется менее устойчивым. С другой стороны, слишком долгое использование зимней резины при высоких температурах приводит к её быстрому износу и ухудшению управляемости.

Дополнительные факторы для учёта

Региональные особенности. В северных регионах весна приходит позже, поэтому не стоит ориентироваться только на календарь.

Состояние дорог. Если асфальт часто мокрый или грязный, лучше подождать с заменой — зимние шины более устойчивы на таких покрытиях.

Ваш стиль вождения. Для спокойной езды допускается чуть более поздняя замена, а для агрессивной стоит задуматься о смене резины вовремя.

Рекомендации для быстрой замены

Планируйте визит в шиномонтаж заранее, чтобы избежать очередей. Проверьте состояние летних шин — остаточная глубина протектора должна быть не менее 1,6 мм, а ещё лучше — около 3 мм для дополнительной безопасности.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

