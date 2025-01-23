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Неожиданные претенденты на звание лучших автомобилей года

2:09
Авто

Какие автомобили достойны звания лучших в мире? Составление рейтингов — дело субъективное, но ежегодно эксперты анализируют новинки автопрома и выбирают тех, кто выделяется надежностью, комфортом, инновациями и дизайном. Удивительно, что в списке 2024 года нашлось место как для культовых брендов, так и для неожиданных моделей, таких как Tesla Model S, Toyota Corolla и BMW iX.

Красный автомобиль Skoda Rapid
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Красный автомобиль Skoda Rapid

Неожиданные лидеры рынка

Первые места рейтинга заняли машины, которые за последний год показали себя с лучших сторон. Например, Mercedes-Benz S-Class продолжает удивлять сочетанием роскоши и передовых технологий, а Hyundai Ioniq 6 завоевал признание благодаря стильному дизайну и энергоэффективности. Среди бюджетных моделей эксперты выделили Kia Sportage за баланс цены и функциональности.

Электромобили захватывают лидерство

Электрокары уверенно выходят на первые позиции. Tesla Model Y с огромным запасом хода и быстротой зарядки стала одной из самых обсуждаемых моделей года. BMW iX отличается смелыми дизайнерскими решениями, а Hyundai Kona Electric показывает, что экологичный транспорт может быть доступным.

Что общего у лучших

Рейтинг показывает, что независимо от типа топлива, размер автомобиля и стоимость не являются главными критериями. Например, Porsche Taycan — спортивный электрокар, — привлек внимание не только динамикой, но и качеством интерьера. В то же время Toyota Corolla Hybrid заняла высокую позицию за свою универсальность и экономичность.

Почему эти модели

Эксперты отмечают: в список попадают не только массовые, но и редкие автомобили. Rivian R1T, например, выделился как электропикап с выдающимися внедорожными характеристиками. Это дает шанс покупателям узнать о новых игроках на рынке и рассмотреть их как альтернативу привычным брендам.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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