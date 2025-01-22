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Как сэкономить на автосервисе: моем диски самостоятельно

1:48
Авто

Чистка дисков автомобиля после зимы — важная часть ухода за машиной. Налет от реагентов, грязь и соль не только портят внешний вид, но и могут нанести вред покрытию. Как справиться с этой задачей без помощи автосервиса? Рассмотрим основные этапы.

диск
Фото: wikipedia by Bogdan M., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
диск

Предварительная мойка

Начните с удаления поверхностной грязи с помощью воды. Лучше использовать моечный аппарат высокого давления, но подойдет и обычный шланг. Это поможет размягчить загрязнения и упростит дальнейшую чистку.

Выбор подходящего средства

Специальные чистящие средства для автомобильных дисков можно найти в любом автомагазине. Они эффективно удаляют сложные загрязнения, включая налет от тормозных колодок. Нанесите средство на диски и оставьте на несколько минут, чтобы оно подействовало. Обязательно следуйте инструкции: слишком длительное воздействие может повредить покрытие.

Ручная чистка

После нанесения чистящего средства возьмите мягкую щетку или губку и аккуратно протрите поверхность. Особое внимание уделяйте труднодоступным местам. Используйте небольшую кисть для очистки зон между спицами.

Завершающая мойка и сушка

Смойте остатки средства большим количеством воды. После этого протрите диски сухой мягкой тряпкой, чтобы избежать появления разводов.

Советы для защиты дисков

После очистки можно обработать диски специальным защитным составом. Это поможет создать барьер от загрязнений и облегчит их удаление в будущем. Не забывайте регулярно проверять состояние покрытия, чтобы своевременно устранять мелкие повреждения.

Уточнения

Автомобильное колесо является неотъемлемой частью автомобиля и совместно с шиной представляют собой движитель колёсного транспортного средства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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