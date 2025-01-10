Зачем ГАЗу выпускать китайские авто под своим брендом?

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

В РФ выпустят новый кроссовер Volga K30, который станет адаптацией китайской модели Changan X5 Plus. Автоэксперт Антон Чуйкин в беседе с NewsInfo. Ru рассказал, что решение группы "ГАЗ" выпускать китайские автомобили под собственным брендом обусловлено двумя противоречивыми факторами.

Фото: Freepik by Drazen Zigic Девушка переключает передачу

Кроссовер X5 Plus в 2023 году в России стоил 3,2 млн рублей, сейчас цена снизилась до 2,4-2,7 млн рублей. Volga K30 будет предлагаться примерно за такую же сумму.

Эксперт считает, что одной стороны, компания традиционно делает ставку на коммерческую технику. Но насколько оправдано возвращение в сегмент кроссоверов?

"Попытки возродить производство легковых автомобилей под старыми брендами, такими как "Волга”, имеют экономическое обоснование. Зачем простаивать мощностям?" — отметил эксперт.

По его словам, использование китайских автомобилей под брендом "ГАЗа" напоминает подход, применяемый в проекте "Москвич". Это так называемый "бейдж-инжиниринг" — замена эмблемы и некоторых элементов дизайна.

Уточнения

Volga K30 — российский пятиместный компактный кроссовер, выпускающийся АО «Производство легковых автомобилей» с 2024 года.

