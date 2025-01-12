Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турист в Париже был в ужасе от места хранения уличного фастфуда
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Стало известно, сколько стоит выступление Анжелики Варум на корпоративе
Минута на минутах: как спасти кожу зимой за 10 минут
Как французский городок получил наследство в 10 млн евро
Предельно реалистичные ощущения — инновация добавит физическую активность для компьютерных игр
Раздельный сон: как это влияет на здоровье и отношения
Как приготовить сало с ароматом копчёного: пошаговый рецепт
Агрессия у собак: главные ошибки владельцев и их решение

Секрет обильного урожая смородины: правильные соседи на участке

Авто

Выбор правильных "соседей" для смородины — это ключ к обильному урожаю. Растения, которые растут рядом, оказывают влияние на развитие кустарника, защищают его от вредителей и способствуют улучшению плодоношения.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Лучшие соседи для смородины

1. Жимолость
Смородина и жимолость прекрасно уживаются на одном участке. Эти растения не конкурируют за питательные вещества, что позволяет им гармонично развиваться. Итог — богатый урожай как смородины, так и жимолости.

2. Голубика
Голубика — ещё один идеальный сосед для смородины. Отсутствие борьбы за микроэлементы делает такие посадки выгодными для обеих культур. Результат — высокая урожайность и вкусные ягоды.

3. Календула
Эта яркая цветочная культура приносит двойную пользу. Её аромат отпугивает вредителей, таких как тля, и одновременно привлекает насекомых, которые помогают смородине опыляться.

4. Чеснок
Чеснок защищает смородину от паутинного клеща и других опасных вредителей. К тому же он не отнимает у кустарника важных ресурсов, что делает его ценным "соседом".

Как правильно разместить растения

  • Учитывайте расстояние между кустами, чтобы корни не мешали друг другу.
  • Посадите календулу рядом с кустами смородины для максимальной защиты от вредителей.
  • Чеснок лучше размещать по периметру грядок или в междурядьях.

Соседство с жимолостью, голубикой, календулой или чесноком поможет вашей смородине не только защититься от вредителей, но и подарит обильный урожай вкусных ягод. Такой подход обеспечит гармонию в саду и максимальную пользу для растений.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Новости спорта
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком Аудио 
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Недвижимость
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера Аудио 
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Еда и рецепты
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Стало известно, сколько стоит выступление Анжелики Варум на корпоративе
Минута на минутах: как спасти кожу зимой за 10 минут
Как французский городок получил наследство в 10 млн евро
Предельно реалистичные ощущения — инновация добавит физическую активность для компьютерных игр
Раздельный сон: как это влияет на здоровье и отношения
Как приготовить сало с ароматом копчёного: пошаговый рецепт
Агрессия у собак: главные ошибки владельцев и их решение
Следующее крупное извержение вулкана на Земле вызовет глобальный хаос, поскольку у ученых нет никакого плана
Глоссы для волос: что это и как они работают
Чистка печени: обман который может стоить вам здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.