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Самостоятельный ремонт авто: что мешает автовладельцам сэкономить на сервисе

3:13
Авто

В 2024 году техническое обслуживание автомобилей в России заметно подорожало, и эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции в 2025 году. В таких условиях всё больше автовладельцев задумываются о самостоятельном ремонте машин. Но насколько это реально, и с какими сложностями придётся столкнуться?

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Автоэксперт Евгений Балабас поделился своими мыслями о том, что делает самостоятельный ремонт проблемным, а также дал советы, которые помогут избежать ошибок.

Трудности, которые мешают заняться ремонтом

"Мы наблюдаем растущий интерес автовладельцев к ремонту своими силами. Однако из-за снижения технической грамотности и усложнения конструкции автомобилей далеко не все смогут воплотить эту идею в жизнь", — поясняет эксперт.

Одной из главных проблем становится отсутствие времени. Для неопытного человека даже простая задача может растянуться на несколько дней.

"Если у вас нет гаража, где можно оставить разобранный автомобиль, многие работы становятся практически невозможными, особенно в плохую погоду", — уточняет Балабас.

Современные машины часто требуют сложных манипуляций. Например, чтобы заменить радиатор отопителя, на некоторых моделях приходится разбирать всю торпеду. А наличие электроники добавляет дополнительные сложности: после установки новых деталей их нужно "прописать" в системе автомобиля через диагностическое оборудование.

По словам эксперта, в некоторых случаях это необходимо даже для таких деталей, как тормозные колодки.

Можно ли всё же справиться самостоятельно

Несмотря на трудности, Балабас считает, что самостоятельный ремонт остаётся возможным. Однако для этого автовладельцу нужно не только изучить устройство своего автомобиля, но и обзавестись инструментами и диагностическим оборудованием.

"Я всегда рекомендую начинать с покупки качественной книги по ремонту автомобиля и изучения её от корки до корки. Это позволит заранее понять, насколько сложны те или иные работы, и подготовиться к ним", — советует эксперт.

Практические советы от эксперта

Чтобы упростить самостоятельный ремонт, Балабас рекомендует:

  • приобрести базовый набор инструментов;
  • освоить программы для диагностики автомобиля, которые помогают работать с электроникой;
  • не пренебрегать обучением по специфическим задачам, таким как работа с коробками-вариаторами или гибридными системами.

"Эти программы не так сложны, как может показаться. Тысячи людей успешно их осваивают, что помогает им экономить значительные суммы на услугах автосервисов", — подытоживает Балабас.

Когда лучше обратиться в сервис

Хотя самостоятельный ремонт может сэкономить деньги, есть задачи, которые лучше доверить профессионалам. Особенно это касается сложных арматурных работ и задач, требующих глубоких знаний конструкции автомобиля. Если вы решите отдать машину в ремонт, выбирайте проверенные автосервисы, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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