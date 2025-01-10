С 1 марта 2025 года регистрировать авто можно без ОСАГО: что изменится

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С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей, которые изменят процесс оформления полиса ОСАГО. Эти нововведения направлены на упрощение процедуры регистрации транспортных средств и повышение удобства для автовладельцев.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain осаго

Главное изменение: полис ОСАГО больше не обязателен для регистрации

Одно из ключевых новшеств — отмена требования о наличии полиса ОСАГО для постановки автомобиля на учёт.

Сейчас владельцы обязаны оформить полис в течение 10 дней после покупки машины.

С 1 марта это правило изменится: автовладельцам не нужно будет предоставлять ОСАГО при регистрации.

Тем не менее, движение автомобиля без полиса ОСАГО остаётся запрещённым. Если вы не планируете использовать автомобиль сразу после покупки, доставить его до места регистрации придётся с помощью эвакуатора.

Штрафы за езду без ОСАГО

Водителям следует помнить об ужесточении штрафных санкций за отсутствие полиса:

Первое нарушение : штраф 800 рублей.

: штраф 800 рублей. Повторное нарушение: штраф увеличивается до 10 000 рублей.

Эти меры направлены на борьбу с водителями, игнорирующими обязательное страхование ответственности.

Уведомления через "Госуслуги"

С 2025 года будет проводиться тестирование системы уведомлений о необходимости оформления ОСАГО:

Водители будут получать уведомления в личный кабинет на "Госуслугах".

Это поможет напомнить о необходимости полиса без применения штрафов.

Как изменения повлияют на автовладельцев

Упрощение регистрации. Теперь автомобилисты смогут поставить машину на учёт без предварительного оформления ОСАГО.

Теперь автомобилисты смогут поставить машину на учёт без предварительного оформления ОСАГО. Снижение расходов для тех, кто временно не планирует использовать автомобиль. Полис можно будет оформить позже, что уменьшит финансовую нагрузку на владельцев.

Полис можно будет оформить позже, что уменьшит финансовую нагрузку на владельцев. Контроль за соблюдением правил. Уведомления через "Госуслуги" помогут избежать штрафов и упрощают взаимодействие с государственными службами.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире).

