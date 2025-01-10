С 1 марта 2025 года регистрировать авто можно без ОСАГО: что изменится

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей, которые изменят процесс оформления полиса ОСАГО. Эти нововведения направлены на упрощение процедуры регистрации транспортных средств и повышение удобства для автовладельцев.
Одно из ключевых новшеств — отмена требования о наличии полиса ОСАГО для постановки автомобиля на учёт.
Тем не менее, движение автомобиля без полиса ОСАГО остаётся запрещённым. Если вы не планируете использовать автомобиль сразу после покупки, доставить его до места регистрации придётся с помощью эвакуатора.
Водителям следует помнить об ужесточении штрафных санкций за отсутствие полиса:
Эти меры направлены на борьбу с водителями, игнорирующими обязательное страхование ответственности.
С 2025 года будет проводиться тестирование системы уведомлений о необходимости оформления ОСАГО:
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире).
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