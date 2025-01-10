Цены на автомобили в 2025 году: как и почему они растут

Цены на автомобили в 2025 году продолжат расти, что затронет как новые, так и подержанные машины. Эксперты предупреждают: удорожание может составить от 30 до 50% для новых автомобилей, а стоимость машин с пробегом также увеличится, несмотря на их естественное старение, сообщает URA.RU.
Ослабление рубля.
Слабый курс рубля по отношению к доллару и юаню остаётся основным фактором роста цен. Укрепления курса в ближайшее время не прогнозируется, что исключает возможность удешевления автомобилей.
Увеличение утилизационного сбора.
С 1 января 2025 года утильсбор вырос, что уже увеличило стоимость автомобилей, например, на Lada Vesta на 50 тысяч рублей. В дальнейшем эта надбавка может достигнуть 100 тысяч рублей.
Рост логистических расходов и таможенных пошлин.
Увеличение затрат на транспортировку и таможенное оформление автомобилей стало постоянной тенденцией последних лет и продолжит оказывать влияние на цены.
Сложности с автокредитованием.
Из-за повышения ключевой ставки банки ужесточают условия кредитования, что снижает доступность автомобилей для покупателей. Уменьшается количество одобренных заявок, а те, кто всё же получает кредит, сталкиваются с увеличенной переплатой.
Новые автомобили.
Цены начнут расти во втором и третьем кварталах 2025 года. В первом квартале автосалоны будут предлагать скидки, но затем они исчезнут из-за необходимости компенсировать рост себестоимости.
Подержанные автомобили.
На вторичном рынке удорожание будет более умеренным, но неизбежным. Средняя стоимость подержанных машин снизилась до 1,4 млн рублей в конце 2024 года, но в 2025 году ожидается рост цен.
Японские машины.
В 2024 году стоимость японских автомобилей упала на 10%. Эти тенденции могут сохраниться, но уже с меньшим снижением.
Корейские и китайские автомобили.
Цены на корейские модели упали на 9%, а китайские — на 8% в 2024 году. Однако в 2025 году они стабилизируются и начнут расти из-за увеличения доли этих автомобилей на рынке.
Отечественные автомобили.
Российские машины, напротив, дорожают: в 2024 году их цена выросла на 1%, и эта тенденция продолжится.
Покупайте автомобиль при необходимости.
Если машина нужна срочно, не стоит откладывать покупку в ожидании скидок, которые вряд ли появятся.
Избегайте автокредитов.
Переплата по кредитам в текущих условиях слишком велика. Лучше накопить средства или воспользоваться рассрочкой.
Сохраните текущий автомобиль.
Если покупка машины не является срочной, лучше продолжать использовать уже имеющийся автомобиль. Сервисные центры стали доступнее, а дилеры более гибкими в вопросах обслуживания.
Автомобили "АвтоВАЗ".
Отечественные бренды, такие как Lada, продолжат лидировать благодаря поддержке государства, включая программы льготного кредитования. Доля продаж может составить до 38% от общего рынка.
Китайские производители.
Haval, Geely, Cherry и другие бренды из КНР сохранят свои позиции как на первичном, так и на вторичном рынке.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.