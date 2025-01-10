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Цены на автомобили в 2025 году: как и почему они растут

4:04
Авто

Цены на автомобили в 2025 году продолжат расти, что затронет как новые, так и подержанные машины. Эксперты предупреждают: удорожание может составить от 30 до 50% для новых автомобилей, а стоимость машин с пробегом также увеличится, несмотря на их естественное старение, сообщает URA.RU.

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Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

Почему цены на автомобили растут

  1. Ослабление рубля.
    Слабый курс рубля по отношению к доллару и юаню остаётся основным фактором роста цен. Укрепления курса в ближайшее время не прогнозируется, что исключает возможность удешевления автомобилей.

  2. Увеличение утилизационного сбора.
    С 1 января 2025 года утильсбор вырос, что уже увеличило стоимость автомобилей, например, на Lada Vesta на 50 тысяч рублей. В дальнейшем эта надбавка может достигнуть 100 тысяч рублей.

  3. Рост логистических расходов и таможенных пошлин.
    Увеличение затрат на транспортировку и таможенное оформление автомобилей стало постоянной тенденцией последних лет и продолжит оказывать влияние на цены.

  4. Сложности с автокредитованием.
    Из-за повышения ключевой ставки банки ужесточают условия кредитования, что снижает доступность автомобилей для покупателей. Уменьшается количество одобренных заявок, а те, кто всё же получает кредит, сталкиваются с увеличенной переплатой.

Прогнозы для новых и подержанных автомобилей

  1. Новые автомобили.
    Цены начнут расти во втором и третьем кварталах 2025 года. В первом квартале автосалоны будут предлагать скидки, но затем они исчезнут из-за необходимости компенсировать рост себестоимости.

  2. Подержанные автомобили.
    На вторичном рынке удорожание будет более умеренным, но неизбежным. Средняя стоимость подержанных машин снизилась до 1,4 млн рублей в конце 2024 года, но в 2025 году ожидается рост цен.

Тенденции цен по маркам

  • Японские машины.
    В 2024 году стоимость японских автомобилей упала на 10%. Эти тенденции могут сохраниться, но уже с меньшим снижением.

  • Корейские и китайские автомобили.
    Цены на корейские модели упали на 9%, а китайские — на 8% в 2024 году. Однако в 2025 году они стабилизируются и начнут расти из-за увеличения доли этих автомобилей на рынке.

  • Отечественные автомобили.
    Российские машины, напротив, дорожают: в 2024 году их цена выросла на 1%, и эта тенденция продолжится.

Советы экспертов

  1. Покупайте автомобиль при необходимости.
    Если машина нужна срочно, не стоит откладывать покупку в ожидании скидок, которые вряд ли появятся.

  2. Избегайте автокредитов.
    Переплата по кредитам в текущих условиях слишком велика. Лучше накопить средства или воспользоваться рассрочкой.

  3. Сохраните текущий автомобиль.
    Если покупка машины не является срочной, лучше продолжать использовать уже имеющийся автомобиль. Сервисные центры стали доступнее, а дилеры более гибкими в вопросах обслуживания.

Какие машины будут популярны в 2025 году

  1. Автомобили "АвтоВАЗ".
    Отечественные бренды, такие как Lada, продолжат лидировать благодаря поддержке государства, включая программы льготного кредитования. Доля продаж может составить до 38% от общего рынка.

  2. Китайские производители.
    Haval, Geely, Cherry и другие бренды из КНР сохранят свои позиции как на первичном, так и на вторичном рынке.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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