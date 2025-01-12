Общение с ДПС: правила, которых должен придерживаться водитель

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Существует множество стереотипов о том, как именно должно проходить взаимодействие с сотрудниками ДПС. Однако не все они соответствуют действительности. Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar.ru развеял популярные мифы и дал разъяснения, опираясь на действующее законодательство.

Фото: commons.wikimedia.org by Клопс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ДПС

Права и обязанности инспекторов ДПС

Основные действия сотрудников ДПС регламентируются:

Административным регламентом МВД РФ,

Федеральным законом "О полиции",

КоАП РФ (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях).

Мифы и правда:

"Досмотр возможен без веских оснований".

Это неверно. Досмотр транспортного средства инспектор может проводить только при наличии законных оснований. Водитель также имеет право получить копию протокола. "Проверка на алкоголь проводится только в присутствии понятых".

Согласно пункту 25.7 КоАП РФ, инспектор может заменить понятых видеозаписью. Если используется камера, это фиксируется в протоколе, а запись становится частью доказательной базы. "Инспекторы не проверяют тонировку".

Это миф. Пункт 63 Административного регламента даёт инспектору право проверить светопропускание стёкол с помощью сертифицированного прибора. Прибор должен иметь действующее свидетельство о поверке. "Остановка в запрещённом месте — нарушение со стороны инспектора".

Остановка в зоне действия запрещающих знаков возможна, если это требуется для предотвращения угрозы или регулирования дорожного движения. При этом служебный транспорт должен быть с включенными маячками или огороженной зоной. "Водитель обязан покинуть машину".

В большинстве случаев водитель может оставаться в автомобиле. Исключения составляют ситуации:

Подозрение на алкогольное опьянение.

Проверка серийных номеров или устранение неисправностей.

Проведение личного досмотра.

Как действовать при остановке

Спокойно передайте документы для проверки.

Убедитесь, что инспектор представился.

Не выходите из машины без оснований, если этого не требует ситуация.

Уточнения

Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ.

