Общение с ДПС: правила, которых должен придерживаться водитель

Существует множество стереотипов о том, как именно должно проходить взаимодействие с сотрудниками ДПС. Однако не все они соответствуют действительности. Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar.ru развеял популярные мифы и дал разъяснения, опираясь на действующее законодательство.
Основные действия сотрудников ДПС регламентируются:
"Досмотр возможен без веских оснований".
Это неверно. Досмотр транспортного средства инспектор может проводить только при наличии законных оснований. Водитель также имеет право получить копию протокола.
"Проверка на алкоголь проводится только в присутствии понятых".
Согласно пункту 25.7 КоАП РФ, инспектор может заменить понятых видеозаписью. Если используется камера, это фиксируется в протоколе, а запись становится частью доказательной базы.
"Инспекторы не проверяют тонировку".
Это миф. Пункт 63 Административного регламента даёт инспектору право проверить светопропускание стёкол с помощью сертифицированного прибора. Прибор должен иметь действующее свидетельство о поверке.
"Остановка в запрещённом месте — нарушение со стороны инспектора".
Остановка в зоне действия запрещающих знаков возможна, если это требуется для предотвращения угрозы или регулирования дорожного движения. При этом служебный транспорт должен быть с включенными маячками или огороженной зоной.
"Водитель обязан покинуть машину".
В большинстве случаев водитель может оставаться в автомобиле. Исключения составляют ситуации:
Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.