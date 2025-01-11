ТОП-10 доступных автомобилей из параллельного импорта в 2025 году

Рост цен на новые автомобили заметно повлиял на доступность машин из параллельного импорта. Тем не менее, в начале 2025 года всё ещё можно найти сравнительно бюджетные модели. Вот десятка наиболее доступных вариантов на российском рынке.
Миниатюрный седан оснащён 1,4-литровым двигателем (95 л. с.), передним приводом и автоматической коробкой. Отличный выбор для тех, кто ищет недорогой городской автомобиль.
Компактный автомобиль с двигателем на 85 л. с. и автоматической трансмиссией. Доступен под заказ.
Модель 2024 года с 1,5-литровым мотором (106 л. с.) и автоматической коробкой передач. Простота салона компенсируется надёжностью.
Оснащена 1,5-литровым двигателем на 112 л. с., передним приводом и автоматической трансмиссией. Хороший вариант для семейных поездок.
Модель 2023 года с противотуманками, камерой заднего вида и сенсорным экраном. Базовая версия идёт с 90-сильным мотором и механической коробкой передач.
Китайский седан с 1,6-литровым двигателем (122 л. с.) и вариатором. Отличается современным дизайном.
Седан 2024 года с 1,5-литровым мотором (113 л. с.), роботизированной коробкой передач и цифровой приборной панелью.
Современный хэтчбек с 1,4-литровым двигателем (100 л. с.) и АКПП. Выделяется стильным дизайном.
Компактный кроссовер 2024 года с 1,4-литровым мотором (100 л. с.), передним приводом и автоматической коробкой передач.
Седан с 1,0-литровым турбированным двигателем (122 л. с.) и вариатором. Оснащён большим экраном мультимедиа и цифровой приборной панелью.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.