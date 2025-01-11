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ТОП-10 доступных автомобилей из параллельного импорта в 2025 году

3:09
Авто

Рост цен на новые автомобили заметно повлиял на доступность машин из параллельного импорта. Тем не менее, в начале 2025 года всё ещё можно найти сравнительно бюджетные модели. Вот десятка наиболее доступных вариантов на российском рынке.

Hyundai i20
Фото: wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai i20

1. Kia Pegas — 1 650 000 рублей

Миниатюрный седан оснащён 1,4-литровым двигателем (95 л. с.), передним приводом и автоматической коробкой. Отличный выбор для тех, кто ищет недорогой городской автомобиль.

2. Chevrolet Spark — 1 780 000 рублей

Компактный автомобиль с двигателем на 85 л. с. и автоматической трансмиссией. Доступен под заказ.

3. Chevrolet Cobalt — 1 890 000 рублей

Модель 2024 года с 1,5-литровым мотором (106 л. с.) и автоматической коробкой передач. Простота салона компенсируется надёжностью.

4. Jetta VA3 — 1 955 000 рублей

Оснащена 1,5-литровым двигателем на 112 л. с., передним приводом и автоматической трансмиссией. Хороший вариант для семейных поездок.

5. Chevrolet Onix — 1 990 000 рублей

Модель 2023 года с противотуманками, камерой заднего вида и сенсорным экраном. Базовая версия идёт с 90-сильным мотором и механической коробкой передач.

6. Venucia D60 Plus — 2 100 000 рублей

Китайский седан с 1,6-литровым двигателем (122 л. с.) и вариатором. Отличается современным дизайном.

7. Chevrolet Monza — 2 143 000 рублей

Седан 2024 года с 1,5-литровым мотором (113 л. с.), роботизированной коробкой передач и цифровой приборной панелью.

8. Hyundai i20 — 2 290 000 рублей

Современный хэтчбек с 1,4-литровым двигателем (100 л. с.) и АКПП. Выделяется стильным дизайном.

9. Kia KX1 — 2 471 000 рублей

Компактный кроссовер 2024 года с 1,4-литровым мотором (100 л. с.), передним приводом и автоматической коробкой передач.

10. Honda Crider — 2 590 000 рублей

Седан с 1,0-литровым турбированным двигателем (122 л. с.) и вариатором. Оснащён большим экраном мультимедиа и цифровой приборной панелью.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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