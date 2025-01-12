Чёрные полосы на зеркалах: зачем они нужны, и как помогают водителю

Многие автолюбители, особенно новички, задаются вопросом: зачем на боковых зеркалах современных автомобилей чёрные вертикальные полосы? Инспектор ГАИ в беседе с порталом njcar.ru объяснил, что эти полосы играют важную роль в улучшении видимости и безопасности водителя.
Современные автомобили оснащаются различными типами боковых зеркал, каждое из которых имеет свои особенности:
Плоские зеркала
Обеспечивают точное искажение изображения, без увеличения угла обзора. Главный недостаток — значительные "слепые зоны". Такие зеркала используются в основном в старых моделях автомобилей.
Сферические зеркала
Имеют более широкий угол обзора, что помогает видеть больше объектов вокруг автомобиля. Однако из-за выпуклой формы расстояние до объектов кажется больше, чем на самом деле, что может вызывать трудности у неопытных водителей.
Асферические зеркала
Комбинируют преимущества плоских и сферических зеркал. Они имеют изогнутую часть по краю, которая расширяет обзор и минимизирует "слепые зоны". Именно такие зеркала оснащаются характерной черной вертикальной полосой.
Черная полоса на асферических зеркалах разделяет их на две зоны:
Плоская часть (ближе к кузову):
Показывает объекты без искажения, позволяя точно определить расстояние.
Изогнутая часть (дальше от кузова):
Обеспечивает более широкий обзор, что особенно полезно для выявления машин в "слепых зонах".
Чёрная линия служит ориентиром, помогая водителю понять, где начинается зона с изменённой геометрией отражения.
Правильно настроенные зеркала с черными полосами помогают водителю:
Понимание работы зеркал и их особенностей повышает уверенность за рулём и снижает вероятность аварийных ситуаций.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.