Сигналы клаксона: как правильно реагировать, чтобы избежать конфликтов

Сигналы клаксона стали привычным явлением на дорогах, но не всегда они используются по назначению. Чтобы избежать конфликтов и нарушений, важно понимать, как реагировать на такие ситуации.
Согласно ПДД, звуковой сигнал разрешается только в двух случаях:
Все остальные случаи применения клаксона, включая приветствия, привлечение внимания или выражение недовольства, считаются нарушением и могут привести к административной ответственности.
Иногда сигнал клаксона не несёт агрессии, а, наоборот, указывает на важную проблему:
В таких случаях важно сохранять хладнокровие, не спешить с негативными выводами и проанализировать ситуацию.
Если сигнал сопровождается агрессивным поведением — частыми сигналами, миганием дальним светом или резким сокращением дистанции, важно:
Сохраняйте спокойствие и избегайте конфликтов. Не занимайте левую полосу без необходимости, даже если ваша скорость соответствует максимальной разрешённой. На дороге всегда будут те, кто хочет ехать быстрее, и вступать с ними в спор бессмысленно.
Клаксо́н (также допустимое ударение — кла́ксон) — устройство для подачи транспортными средствами звуковых сигналов, а также сам такой сигнал.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.