Что делать, если виновник ДТП скрылся: пошаговая инструкция

Ситуация, когда виновник аварии покидает место происшествия, вызывает стресс, но важно действовать грамотно и без паники. Инспектор ГАИ в беседе с порталом njcar.ru рассказал, как правильно поступать в таких обстоятельствах.
Первое, что приходит в голову, — попытаться догнать сбежавшего водителя. Но этого делать категорически нельзя. Преследование может привести к новым авариям, угрозе вашей жизни и нарушениям ПДД. Вместо этого сосредоточьтесь на других действиях, которые помогут решить проблему в рамках закона.
Попробуйте запомнить или зафиксировать ключевые данные:
Если у вас есть видеорегистратор, проверьте, что запись сохранена. Эти материалы могут стать важным доказательством.
Найдите очевидцев происшествия и попросите их поделиться показаниями. Если они не могут дождаться полиции, запишите их контактные данные. Свидетельства очевидцев — ключевой фактор при рассмотрении дела.
Обязательно сообщите о происшествии в полицию. Укажите, что второй участник ДТП скрылся, и передайте диспетчеру всю известную информацию о машине нарушителя.
Пока ждёте патруль, сделайте фотографии или видео:
Эти материалы помогут восстановить картину происшествия.
Когда полиция прибудет, максимально подробно опишите происшествие. Убедитесь, что в протоколе указаны:
Чем больше информации вы предоставите, тем выше шансы на объективное рассмотрение дела.
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.