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Что делать, если виновник ДТП скрылся: пошаговая инструкция

2:25
Авто

Ситуация, когда виновник аварии покидает место происшествия, вызывает стресс, но важно действовать грамотно и без паники. Инспектор ГАИ в беседе с порталом njcar.ru рассказал, как правильно поступать в таких обстоятельствах.

ДТП с участием двух автомобилей
Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием двух автомобилей

1. Не гонитесь за скрывшимся водителем

Первое, что приходит в голову, — попытаться догнать сбежавшего водителя. Но этого делать категорически нельзя. Преследование может привести к новым авариям, угрозе вашей жизни и нарушениям ПДД. Вместо этого сосредоточьтесь на других действиях, которые помогут решить проблему в рамках закона.

2. Соберите максимум информации о скрывшемся автомобиле

Попробуйте запомнить или зафиксировать ключевые данные:

  • Регистрационный номер.
  • Марку, модель и цвет автомобиля.
  • Особенности, такие как наклейки, повреждения или другие детали.

Если у вас есть видеорегистратор, проверьте, что запись сохранена. Эти материалы могут стать важным доказательством.

3. Обратитесь к свидетелям

Найдите очевидцев происшествия и попросите их поделиться показаниями. Если они не могут дождаться полиции, запишите их контактные данные. Свидетельства очевидцев — ключевой фактор при рассмотрении дела.

4. Вызовите полицию

Обязательно сообщите о происшествии в полицию. Укажите, что второй участник ДТП скрылся, и передайте диспетчеру всю известную информацию о машине нарушителя.

5. Задокументируйте место происшествия

Пока ждёте патруль, сделайте фотографии или видео:

  • Повреждений автомобилей.
  • Их точного расположения на дороге.
  • Ближайших дорожных знаков, разметки или объектов.

Эти материалы помогут восстановить картину происшествия.

6. Предоставьте все сведения сотрудникам ГАИ

Когда полиция прибудет, максимально подробно опишите происшествие. Убедитесь, что в протоколе указаны:

  • Факт скрытия второго участника с места аварии.
  • Данные свидетелей и их показания.
  • Фото- и видеоматериалы, собранные вами.

Чем больше информации вы предоставите, тем выше шансы на объективное рассмотрение дела.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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