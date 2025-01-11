Что делать, если виновник ДТП скрылся: пошаговая инструкция

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Ситуация, когда виновник аварии покидает место происшествия, вызывает стресс, но важно действовать грамотно и без паники. Инспектор ГАИ в беседе с порталом njcar.ru рассказал, как правильно поступать в таких обстоятельствах.

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием двух автомобилей

1. Не гонитесь за скрывшимся водителем

Первое, что приходит в голову, — попытаться догнать сбежавшего водителя. Но этого делать категорически нельзя. Преследование может привести к новым авариям, угрозе вашей жизни и нарушениям ПДД. Вместо этого сосредоточьтесь на других действиях, которые помогут решить проблему в рамках закона.

2. Соберите максимум информации о скрывшемся автомобиле

Попробуйте запомнить или зафиксировать ключевые данные:

Регистрационный номер.

Марку, модель и цвет автомобиля.

Особенности, такие как наклейки, повреждения или другие детали.

Если у вас есть видеорегистратор, проверьте, что запись сохранена. Эти материалы могут стать важным доказательством.

3. Обратитесь к свидетелям

Найдите очевидцев происшествия и попросите их поделиться показаниями. Если они не могут дождаться полиции, запишите их контактные данные. Свидетельства очевидцев — ключевой фактор при рассмотрении дела.

4. Вызовите полицию

Обязательно сообщите о происшествии в полицию. Укажите, что второй участник ДТП скрылся, и передайте диспетчеру всю известную информацию о машине нарушителя.

5. Задокументируйте место происшествия

Пока ждёте патруль, сделайте фотографии или видео:

Повреждений автомобилей.

Их точного расположения на дороге.

Ближайших дорожных знаков, разметки или объектов.

Эти материалы помогут восстановить картину происшествия.

6. Предоставьте все сведения сотрудникам ГАИ

Когда полиция прибудет, максимально подробно опишите происшествие. Убедитесь, что в протоколе указаны:

Факт скрытия второго участника с места аварии.

Данные свидетелей и их показания.

Фото- и видеоматериалы, собранные вами.

Чем больше информации вы предоставите, тем выше шансы на объективное рассмотрение дела.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

