Экономия или риск: стоит ли заправлять АИ-92 вместо АИ-95

Выбор топлива для автомобиля — это не просто предпочтение, а важное решение, влияющее на работу двигателя. Разница между бензином АИ-92 и АИ-95 вызывает множество вопросов у автолюбителей, и разобраться в этом помогают эксперты.
Существует миф, что АИ-92 и АИ-95 заливаются из одной трубы, а различие между ними заключается только в цене. Частично это правда: на стадии производства топливо действительно может быть схожим. Однако, по словам владельца автозаправочной станции, в АИ-95 на заключительном этапе добавляется больше метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Эта антидетонационная добавка увеличивает октановое число, что делает АИ-95 более подходящим для двигателей современных автомобилей.
Автомобили, рассчитанные на бензин с октановым числом не ниже 95, требуют именно его для оптимальной работы двигателя. Применение АИ-92 вместо рекомендованного АИ-95 может привести к повышенному износу и поломкам. Например, работа двигателя на менее устойчивом к детонации топливе со временем может повредить поршни, клапаны и другие важные компоненты.
Современные технологии переработки нефти, такие как крекинг и перегонка, позволяют получать базовое топливо с октановым числом около 80-85. Чтобы достичь необходимых показателей, используются присадки. В отличие от токсичного свинца, который применялся в прошлом, сейчас добавляют более безопасные вещества, такие как МТБЭ. Это делает топливо экологичнее и безопаснее для двигателя.
Хотя в некоторых странах АИ-92 исключён из ассортимента, в России он остаётся востребованным. Это связано с особенностями автомобилей, которые эксплуатируются на отечественных дорогах. Многие из них технически адаптированы для работы на этом виде топлива.
Выбор топлива должен основываться на рекомендациях производителя автомобиля. Экономия на АИ-92 вместо АИ-95 может привести к дорогостоящим последствиям. Разница между этими марками бензина — это не только стоимость, но и защита двигателя от износа и поломок.
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