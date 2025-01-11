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Экономия или риск: стоит ли заправлять АИ-92 вместо АИ-95

2:42
Авто

Выбор топлива для автомобиля — это не просто предпочтение, а важное решение, влияющее на работу двигателя. Разница между бензином АИ-92 и АИ-95 вызывает множество вопросов у автолюбителей, и разобраться в этом помогают эксперты.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

В чём разница между АИ-92 и АИ-95

Существует миф, что АИ-92 и АИ-95 заливаются из одной трубы, а различие между ними заключается только в цене. Частично это правда: на стадии производства топливо действительно может быть схожим. Однако, по словам владельца автозаправочной станции, в АИ-95 на заключительном этапе добавляется больше метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Эта антидетонационная добавка увеличивает октановое число, что делает АИ-95 более подходящим для двигателей современных автомобилей.

Почему важно использовать рекомендованное топливо

Автомобили, рассчитанные на бензин с октановым числом не ниже 95, требуют именно его для оптимальной работы двигателя. Применение АИ-92 вместо рекомендованного АИ-95 может привести к повышенному износу и поломкам. Например, работа двигателя на менее устойчивом к детонации топливе со временем может повредить поршни, клапаны и другие важные компоненты.

Как производят бензин

Современные технологии переработки нефти, такие как крекинг и перегонка, позволяют получать базовое топливо с октановым числом около 80-85. Чтобы достичь необходимых показателей, используются присадки. В отличие от токсичного свинца, который применялся в прошлом, сейчас добавляют более безопасные вещества, такие как МТБЭ. Это делает топливо экологичнее и безопаснее для двигателя.

Почему АИ-92 всё ещё популярен

Хотя в некоторых странах АИ-92 исключён из ассортимента, в России он остаётся востребованным. Это связано с особенностями автомобилей, которые эксплуатируются на отечественных дорогах. Многие из них технически адаптированы для работы на этом виде топлива.

Что важно помнить

Выбор топлива должен основываться на рекомендациях производителя автомобиля. Экономия на АИ-92 вместо АИ-95 может привести к дорогостоящим последствиям. Разница между этими марками бензина — это не только стоимость, но и защита двигателя от износа и поломок.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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