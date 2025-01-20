Почему бензин в России такой дорогой? Сравним с другими странами

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Вас когда-нибудь интересовал вопрос, почему цены на бензин в разных странах могут существенно различаться? Выяснить это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В некоторых странах стоимость топлива в два раза ниже, чем в России, в то время как в других она может быть в пять раз выше.

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Согласно последним данным, в мире есть три страны, где бензин стоит вдвое дешевле, чем в России: Венесуэла, Иран и Казахстан. В Венесуэле цена на бензин удивительно низка, что связано с огромными запасами нефти и субсидированием государством. В Иране ситуация схожая: правительство также регулирует цены на топливо. Казахстан предлагает более свободные цены, но благодаря своей близости к России и стабильным поставкам бензин доступен по разумной цене.

С другой стороны, в странах, где бензин значительно дороже, стоит отметить Норвегию, Грецию и Данию. В Норвегии высокие налоги на топливо способствуют удорожанию бензина, а также учитываются экологические факторы. В Греции и Дании ситуация аналогична: высокие акцизы на бензин делают его стоимость одной из самых высоких в Европе.

Таким образом, рынок бензина в каждой стране уникален, и на него влияют множество факторов, включая запасы нефти, политику правительства и налогообложение. Выбор страны для путешествий или переезда может зависеть от стоимости топлива, что также стоит учитывать при планировании.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

