Разбираемся в автоматах: как собрать коробку передач с нуля

1:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как устроена автоматическая коробка передач? Эта сложная система обеспечивает плавное переключение скоростей, однако собрать её с нуля — задача не из лёгких. Тем не менее, это возможно, если следовать некоторым шагам.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ автоматическая коробка передач

Первым делом вам понадобятся все необходимые компоненты: фрикционы, планетарные передачи, клапаны и другие элементы. Важно подготовить качественные запчасти, так как от них зависит долговечность и работоспособность коробки. Один из ключевых этапов — правильная сборка деталей. При этом стоит следить за тем, чтобы все элементы были установлены в соответствии с заводскими стандартами.

В процессе сборки автоматической коробки важно учитывать последовательность действий. Сначала устанавливаются фрикционные диски, затем планетарные передачи, после чего нужно установить все клапаны. Имеет значение также и использование специального масла, которое должно соответствовать рекомендациям производителя.

Не забудьте про настройку коробки: даже если все детали собраны правильно, без корректной настройки система не будет работать должным образом. В идеале настройку стоит доверить профессионалу, но с помощью специальных инструментов это можно сделать и самостоятельно.

Итак, как видите, сборка автоматической коробки передач — это задача, требующая внимания к деталям и терпения. Но, следуя инструкциям, можно добиться отличных результатов.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение.

